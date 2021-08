Halo Infinite : une Xbox Series X et une manette Elite Series 2 en édition limitée

La date de sortie de Halo Infinite a été révélée lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom hier soir, comme l’avait annoncé une fuite. Halo Infinite sortira donc le 8 décembre 2021.

La Xbox Series X édition limitée Halo Infinite – Crédit : Microsoft

Le FPS tant attendu qui devait initialement accompagner la Xbox Series à son lancement n’était pas la seule annonce. Microsoft avait aussi préparé deux surprises pour fêter les 20 ans de la licence. Une Xbox Series X et une manette Elite Series 2 en édition limitée aux couleurs de Halo et Master Chief. D’ailleurs, Microsoft a aussi profité de la conférence Xbox de la Gamescom du 24 août pour annoncer que le cloud gaming arrivera sur les Xbox Series X/S et Xbox One cette année.

La Xbox Series X et la manette Elite Series 2 sortiront le 15 novembre 2021

La Xbox Series X édition Halo Infinite sortira le 15 novembre 2021. Les précommandes seront ouvertes sur le site de Microsoft plus tard aujourd’hui. Le pack coûte 549,99 € et il inclut évidemment une manette assortie et une copie de Halo Infinite. La manette Xbox Elite Series 2 édition Halo Infinite sortira également le 15 novembre prochain. Elle est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site de Microsoft à 199,99 €.

Selon Microsoft, cette édition limitée de la Xbox Series X est « une console au design étoilé rappelant le ciel vu depuis la surface de Zeta Halo. Le ventilateur positionné derrière l’orifice d’aération bleu rappelle Cortana ». La console next-gen a des panneaux métalliques sombres et des lignes dorées. Ces détails se retrouvent aussi sur la manette du pack. Petit détail que les fans de Halo vont adorer : la console s’allume et s’éteint avec des sons sur le thème de la licence. D’ailleurs, les sons de Halo Infinite ont été enregistrés en détruisant un piano à coups de club de golf.

La Xbox Series X édition limitée Halo Infinite – Crédit : Microsoft

La manette Xbox Elite Series 2 est directement inspirée de l’armure de Master Chief avec sa couleur vert métallique. Des signes d’usure ont même été ajoutés au design. Le D-Pad de couleur or contraste avec les boutons noirs et les joysticks verts. « Incarnez le plus grand héros de l’humanité avec la manette sans fil Xbox Elite Series 2 », annonce Microsoft sur son site. La manette de Halo Infinite comprend aussi un « boîtier de transport vert foncé personnalisé portant l’insigne UNSC, avec la station d’accueil noire et grise gravée au laser incluse avec un câble USB-C vert et orange personnalisé ».

La manette Xbox Elite Series 2 édition limitée Halo Infinite – Crédit : Microsoft

