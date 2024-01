Samsung lance une manette à petit prix inspirée de Xbox

© Samsung

Samsung ne compte pas abandonner le marché du cloud gaming de sitôt. Comme Microsoft, le constructeur coréen croit au potentiel du jeu vidéo à distance, en témoigne son service Samsung Gaming Hub disponible sur ses smart TV et même sur vidéoprojecteur. Grâce à lui, les consommateurs peuvent jouer aux jeux Xbox et NVIDIA GeForce NOW sans téléchargement et sans limite de stockage.

En utilisant le Bluetooth, un joueur peut se connecter avec n’importe quelle manette. Samsung vient justement d’annoncer un nouveau moyen de profiter des jeux disponibles sur le service. Il s’agit du Replay, un contrôleur maison au prix plutôt correct.

Samsung dévoile la manette Replay, un accessoire à petit prix

Samsung annonce avoir noué un partenariat avec PDP pour lancer une nouvelle manette nommée Replay au coloris Midnight Blue. Elle comprend une batterie rechargeable intégrée offrant jusqu’à 40 heures de jeu par charge.

L’accessoire embarque aussi un d-pad de contrôle du volume de la télévision équipé notamment d’un bouton mute. Il est aussi équipé d’un bouton central pour accéder rapidement au Gaming Hub. Précisons que la manette est compatible avec les TV Samsung disponibles sur le marché depuis 2022.

Le produit est certifié « conçu pour Samsung Gaming Hub ». Il s’agit d’un nouveau label que posséderont plusieurs accessoires parfaitement compatibles avec le service de cloud gaming. Ces produits seront développés par des partenaires de Samsung.

On remarque que la Replay Midnight Blue ressemble beaucoup à la manette Xbox. Cependant, elle se distingue au niveau du prix, puisqu’elle coûte 49,99 € sur Amazon et le PDP Store. Le périphérique de Microsoft est affiché au tarif de 59,99 € alors que la DualSense vaut encore plus cher, soit 69,99 €.

Malheureusement, le produit de Samsung est actuellement en rupture de stock. Cette nouvelle alternative à petit prix semble donc avoir déjà trouvé son public. Si vous souhaitez vous procurer la manette, rassurez-vous : un réassort devrait arriver assez rapidement.