La mission Artemis I de la NASA capture ces superbes images de la surface lunaire

La caméra de navigation optique d’Orion a capturé des images en noir et blanc de cratères sur la lune © Nasa

Le vaisseau spatial Orion de la NASA poursuit son voyage autour de la Lune. Après avoir dévoilé d’incroyables images de la Terre, les responsables d’Artemis I ont dévoilé une série d’images fixes capturées de la surface lunaire, dévoilant ses magnifiques cratères.

Sur Instagram, la NASA a dévoilé ces quatre images présentant différentes régions de la Lune. Selon l’organisme, l’Homme n’avait pas capturé d’images aussi rapprochées de la Lune depuis la fin du programme Apollo, en 1975.

D’incroyables photos de la Lune capturées depuis Orion

« Cette photo a été prise à l’aide du système de navigation optique d’Orion, qui capture des images en noir et blanc de la Terre et de la Lune dans différentes phases et distances. Cette démonstration technologique vitale sur le test en vol Artemis I aidera à prouver son efficacité pour les futures missions en équipage » a expliqué la NASA.

Elle ajoute qu’Orion est également passé au-dessus des points d’atterrissage d’Apollo 11, 12 et 14. Le vaisseau est en route vers une orbite lointaine à haute altitude. Le programme Artemis est sans doute le projet le plus important de la NASA depuis des dizaines d’années : si la mission se déroule correctement, Artemis II verra les mêmes systèmes pilotés par un équipage de quatre astronautes. Artemis III, actuellement prévu pour 2024, renverra alors des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis Apollo 17, en 1972.

Le SLS transportant Orion a été lancé avec succès plus tôt cette semaine après un retard de plusieurs mois dû à une série de facteurs. Si tout se passe comme prévu, Orion fera son voyage de retour sur Terre avant un atterrissage en décembre.

« Il a fallu beaucoup de temps pour arriver ici, mais Orion est maintenant en route vers la Lune », a indiqué Jim Free, administrateur associé adjoint de la NASA pour la direction des missions de développement des systèmes d’exploration. « Ce lancement réussi signifie que la NASA et nos partenaires sont sur la bonne voie pour explorer plus loin dans l’espace que jamais auparavant au profit de l’humanité ».

Source : Nasa / Instagram