La Nintendo Switch 2 ne sera pas une “révolution”, déception en vue ?

Selon un analyse, la Nintendo Switch 2 ne sera pas une “révolution” mais une “évolution”

L’analyse rassure : il s’agit d’une continuité avec un “élément de différenciation”

La Nintendo Switch 2 va suivre la tradition d’innovation avec “une nouvelle façon de jouer”

La Nintendo Switch bat des records et tout le monde attend la prochaine génération. Selon l’analyste Takeshi Koyama de Mizuho Securities, cette nouvelle console sera davantage une “évolution” qu’une “révolution”, ce qui étonne peu lorsque l’on sait que sa puissance se rapprocherait d’une PS4.

La Nintendo Switch aura un “élément de différenciation”

Nintendo lui-même utilise le terme de “successeur de la Switch”, suggérant une continuité plutôt qu’une rupture technologique. Toutefois, Takeshi Koyama s’attend à ce que la firme intègre “un élément de différenciation” pour suivre sa tradition d’innovation en proposant une “nouvelle façon de jouer”.

Cette approche prudente intervient dans un contexte financier délicat pour Nintendo. Le géant japonais a maintenu ses prévisions annuelles modestes face à un fort ralentissement des ventes de la Switch. Le groupe a vu son bénéfice net chuter de 55,3 % entre avril et juin, et s’attend à un recul de 39 % de son résultat net annuel pour l’exercice 2024-2025. Il faut toutefois tempérer ces données puisque la console a tout de même 7 ans.

Les chiffres du premier trimestre sont particulièrement révélateurs de cette situation : le chiffre d’affaires a chuté de 46,5 % sur un an, avec une baisse de 46,3 % des ventes de consoles et de 41,3 % des ventes de jeux. Ces résultats sont en partie dus à une comparaison défavorable avec l’année précédente, marquée par le succès de Zelda : Tears of the Kingdom.

Malgré ces difficultés, Nintendo maintient son objectif de vendre 13,5 millions de Switch supplémentaires au cours de l’exercice. La console, lancée en 2017, a déjà été écoulée à plus de 143 millions d’exemplaires, se plaçant comme la troisième console la mieux vendue dans l’histoire du jeu vidéo.

L’analyste Serkan Toto de Kantan Games estime que Nintendo traverse une “année de transition”, sans sortie majeure de jeu prévue. Il suggère que l’entreprise garde probablement ses triple A pour la prochaine console.

Quelle date de sortie pour la Nintendo Switch 2 ?

Concernant les spécifications de la future machine, Serkan Toto anticipe une transition similaire à celle de la NES à la Super Nintendo dans les années 1990 : “plus puissante mais largement similaire”. Il s’attend notamment à ce que la conception hybride, permettant de jouer sur une télévision comme de manière portable, soit conservée.

Nintendo, traditionnellement discret sur ses plans, a surpris en confirmant l’existence de cette nouvelle console sur X en mai dernier, promettant une annonce au plus tard en mars prochain. D’ici là, les joueurs se contentent de spéculations sur la date de sortie, qui n’a pas été dévoilée, et les caractéristiques précises de cette future machine.