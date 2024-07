La Nintendo Switch vient de battre un record vieux de 34 ans

© Envato

La Nintendo Switch a été lancée dans le grand bain en 2017. Sept ans plus tard, la console hybride est toujours commercialisée sur les étals, faisant preuve d’une longévité impressionnante. Elle devrait bientôt s’effacer au profit de la Switch 2 dont la sortie a été maintes fois repoussée. Aux dernières nouvelles, la nouvelle machine de Big N devrait être commercialisée début 2025. En attendant, le modèle actuel vient de battre un record vieux de 34 ans.

La Nintendo Switch a fêté ses 2887 jours le 11 juillet dernier. Un anniversaire à marquer d’une pierre blanche puisqu’elle est devenue à cette date la console Nintendo à rester le plus longtemps sans successeuse. Le record précédent était détenu jusqu’ici par la Famicom (NES à l’international), qui avait tenu 2686 jours avant la sortie de la Super Famicom (SNES).

La Nintendo Switch a une longévité impressionnante

La Famicom et la Switch apparaissent toutefois comme des exceptions en termes de longévité. Elles surclassent largement la Wii et la Color TV-Game dans le classement des consoles Nintendo ayant duré le plus longtemps sans successeuse. Les deux machines susmentionnées se classent désormais respectivement en quatrième et en troisième position (2191 et 2235 jours).

En restant aussi longtemps en tête d’affiche, la Nintendo Switch a réussi à faire son trou sur le marché. Elle est ainsi la troisième console la plus vendue de tous les temps, toutes marques confondues, se classant juste derrière la Nintendo DS et la PS2. Elle pourrait ainsi prochainement les supplanter même si son rythme de vente va forcément être ralenti par la sortie de la Switch 2 dans quelques mois.