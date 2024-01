Nintendo Switch 2 : des caractéristiques décevantes, mais un modèle Pro en vue ?

Les rumeurs et les spéculations vont bon train au sujet de la future console de Nintendo. Aujourd’hui, plusieurs sources s’accordent à dire que le modèle de base serait moins puissant que prévu, mais qu’un second modèle, plus performant, serait aussi dans les cartons de la firme de Kyoto.

Nintendo Switch 2 (concept) © DR

TL;DR Nintendo travaillerait sur une Switch 2, équipée d’une puce Nvidia Tegra 239, de 8 Go de RAM et de 64 Go de stockage eMMC.

Ces caractéristiques, basées sur des rumeurs, ne sont pas très impressionnantes, et comportent des incohérences.

Il existerait aussi un modèle Pro de la Switch 2, qui aurait 12 Go de RAM et 12 SMs.

La Nintendo Switch 2, l’éventuelle future console hybride de Nintendo, fait l’objet de nombreuses rumeurs et spéculations. Une nouvelle vidéo du YouTuber RedGamingTech (ci-dessous), qui se base sur un rapport du site United Daily News et sur ses propres sources, dévoile une liste de caractéristiques techniques qui laissent à désirer. Mais il évoque aussi l’existence d’un modèle Pro, plus performant.

Switch 2 : une fiche technique plus décevante que prévu ?

La Nintendo Switch 2, qui succéderait à la Switch originale lancée en 2017 et à la Switch OLED sortie en 2021, serait donc équipée d’une puce Nvidia Tegra 239, gravée en 5 nm. Elle disposerait de 10 SMs (streaming multiprocessors), de 8 Go de RAM et de 64 Go de stockage eMMC. En contrepartie, elle bénéficierait une meilleure autonomie et d’un écran OLED de 7 pouces, avec un design similaire à la Switch OLED.

Ces caractéristiques, qui proviennent d’un rapport du site United Daily News basé sur des rumeurs, ne sont pas très impressionnantes, surtout si l’on compare la Switch 2 à la concurrence, comme le Steam Deck de Valve (ou même la PS4 Pro de Sony).

Elles comportent aussi quelques incohérences, comme la mention de cœurs A78AE dans la puce Tegra 239. De plus, il a déjà été rapporté que la Switch 2 aurait plutôt un écran LCD qu’un écran OLED.

Mais Nintendo aurait déjà un modèle de Nintendo Switch Pro 2 dans ses cartons

Mais RedGamingTech affirme aussi qu’il existerait un modèle « Pro » de la Switch 2, qui bénéficierait de « la puissance maximale » de la puce Tegra 239. Ce modèle Pro aurait 12 Go de RAM et 12 SMs, ce qui lui permettrait de rivaliser avec les consoles de nouvelle génération.

Il n’est pas exclu que Nintendo propose plusieurs variantes de sa Switch 2, comme elle l’a déjà fait avec la Switch Lite et la Switch OLED. Mais il serait étonnant que le modèle de base soit aussi limité en termes de stockage (64 Go, selon cette rumeur) et de capacités graphiques, surtout qu’il se murmure que son prix de départ serait aux alentours de 400 €.

La Nintendo Switch 2 n’a pas encore été officiellement annoncée par Nintendo, qui continue de profiter du succès de la Switch. Mais tout le monde attend avec impatience des nouvelles de la prochaine génération de console de Big N, qui pourrait sortir en 2024 ou en 2025. Il faudra voir si Nintendo saura répondre aux attentes du marché, qui est de plus en plus concurrentiel, malgré la fidélité de ses adeptes.