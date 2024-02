Nintendo Switch : un nouveau record battu, mais une fin de vie en vue

La Nintendo Switch vient de battre le record de ventes de la Nintendo DS au Japon, avec plus de 33 millions d’exemplaires. Mais la console hybride de Nintendo commence à perdre du terrain, face à la concurrence et à l’attente d’une nouvelle génération.

La Nintendo Switch a dépassé la Nintendo DS au Japon

La Nintendo Switch continue de battre des records de ventes, notamment au Japon où elle vient de dépasser la Nintendo DS. Mais la console hybride de Nintendo commence à montrer des signes de faiblesse, face à la concurrence et à l’attente d’une nouvelle génération.

Un succès sans précédent

La Nintendo Switch est sortie en mars 2017, avec pour ambition de révolutionner le marché du jeu vidéo. En proposant une console à la fois portable et de salon, Nintendo a su séduire un large public, attiré par la possibilité de jouer n’importe où, n’importe quand. La console a également bénéficié d’un catalogue de jeux de qualité, avec des licences phares comme Mario, Zelda, Pokémon ou Animal Crossing.

Sept ans après sa sortie, la Nintendo Switch affiche des chiffres impressionnants. Selon le dernier bilan financier de Nintendo, la console s’est écoulée à plus de 139 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui la place en cinquième position des consoles les plus vendues de l’histoire, derrière la PS2, la PS4, la Nintendo DS et la Game Boy.

Au Japon, la Nintendo Switch vient même de battre le record de la Nintendo DS, avec 33,34 millions de ventes, contre 32,98 millions pour la console à deux écrans. Ces résultats prennent en compte les différentes versions de la console : la Switch classique, la Switch Lite et la Switch OLED.

Un essoufflement inévitable

Mais malgré ce succès, la Nintendo Switch commence à montrer des signes de fatigue. Sur le dernier trimestre de 2023, la console a enregistré une baisse de 16 % de ses ventes par rapport à l’année précédente, avec 6,9 millions d’unités écoulées. C’est le plus mauvais résultat de la console sur cette période de l’année.

Et allons-y pour le thread du bilan financier Nintendo pour les neuf premiers mois de l’année fiscale (avril 2023 à mars 2024) en cours. pic.twitter.com/iawQudMXIA — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) February 6, 2024

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce ralentissement. Tout d’abord, la concurrence des consoles de Sony et Microsoft, la PS5 et la Xbox Series X, qui offrent des performances nettement supérieures à la Switch, notamment en termes de graphismes et de fluidité. Ensuite, la lassitude des joueurs, qui attendent une nouvelle génération de console plus innovante et plus puissante.

Nintendo est conscient de ces enjeux et prépare déjà l’avenir. Selon plusieurs rumeurs, la firme japonaise travaillerait sur une nouvelle console, baptisée Switch 2 ou Switch Pro, qui serait en développement depuis plus de trois ans.

Cette console serait soit-disant capable d’atteindre les performances de la PS4 ou de la Xbox One, et de dépasser les 60 FPS sur la plupart de ses jeux. Elle serait également compatible avec la 4K et le ray tracing, deux technologies qui améliorent la qualité visuelle des jeux. La Switch 2 pourrait être annoncée en 2024, mais rien n’est certain.