La Nintendo Switch 2 serait beaucoup plus silencieuse grâce à ce choix risqué

© Nintendo

La prochaine console de Nintendo pourrait s’avérer beaucoup plus silencieuse que sa prédécesseuse, surtout en mode portable. Selon le youtubeur Moore’s Law is Dead, la “Switch 2” se débarrasserait du ventilateur, si bruyant sur la console actuelle. Les composants de la Nintendo Switch 2 seraient laissés à leur compte pour se refroidir, même dans les jeux les plus gourmands comme Zelda : Breath of the Wild.

Comment la Nintendo Switch 2 pourrait tourner en mode portable ?

Si cette prédiction de Moore’s Law is Dead s’avère vraie, on se demande maintenant Nintendo compte refroidir sa console. Le youtubeur répond que la puce ARM de la Nintendo Switch 2 n’afficherait une puissance que de 5 watts en mode portable, contre 7 pour l’actuelle. Cette consommation mini réduirait considérablement la chaleur produite par la console en jeu.

Mais alors comment fournir des performances dignes de ce nom ? Après tout, la Nintendo Switch 2 est prometteuse de matériel plus puissant : certains affirmaient qu’elle serait à même de rivaliser avec les consoles current-gen de Sony et Microsoft. Ces rumeurs semblaient farfelues, mais la Nintendo Switch 2 devrait tout de même apporter des performances bien supérieures à son aînée, surtout grâce au DLSS.

Moore’s Law is Dead est constant. Dans un précédent épisode, il affirmait que la Nintendo Switch 2 sacrifierait sa puissance au profit de son autonomie en mode portable. Cette autonomie accrue est aussi synonyme de puissance réduite. Voilà donc la réponse : des performances aux rabais en mode portable et un mode sur dock bien plus puissant.

À lire > Nintendo Switch 2 : jusqu’à 240 FPS et VRR, la console serait-elle un monstre de puissance ?

Le dock de la Switch 2, plus qu’un simple adaptateur ?

Cela implique que le dock de la Nintendo Switch 2 comporte d’autres éléments qu’un simple adaptateur. Un ventirad serait donc logiquement au programme, bien qu’il ne s’agisse que de pure spéculation de notre part.

Surtout, cela impliquerait des difficultés de développement supplémentaires pour les jeux, avec l’introduction d’un mode de graphismes bas pour le mode portable et élevé en mode dock. Des déclarations récentes de Shuntaro Furukawa allaient également dans ce sens : le PDG de Nintendo indiquaient aux actionnaires que la complexité de développement des jeux explique en partie pourquoi la Nintendo Switch 2 prend autant de temps à sortir.