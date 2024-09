La Nintendo Switch 2 serait prête et son arrivée prévue mars ou avril 2025

Image par Joshua Amaro de Pixabay

La Nintendo Switch fait un peu figure de console vidéo hors norme. En effet, elle est la seule console du marché à proposer deux modes de fonctionnement : un mode nomade et un mode de salon.

En mode nomade, la console est une console à main où, de part et d’autre de l’écran central, des manettes permettent de réaliser les actions de jeu.

En console de salon, l’écran de la console (qui est en fait son cœur même) est relié à l’écran de votre télévision. Les deux manettes latérales (appelées joy-con) se détachent du corps pour devenir des manettes à distance. Elles peuvent aussi être remplacées par d’autres manettes de jeu compatibles.

La fin de l’attente de la Nintendo Switch 2 ?

Sortie en 2017 la première version de la Nintendo Switch a fait le bonheur de nombreux enfants mais aussi de leurs parents gamers dans l’âme et fans de Nintendo. Elle a été d’ailleurs améliorée en 2021 grâce à une version OLED, à l’écran plus grand et plus efficace dans son mode nomade.

Entre temps, une version uniquement nomade a vu le jour en 2019, la Nintendo Switch Lite. Il s’agit ici uniquement d’une console portable, aucune connectique n’est prévue pour la télévision.

Attendue depuis un moment par les fans, la Nintendo Switch 2 aurait déjà commencé sa production. Mais nous n’avions jusqu’alors pas vraiment d’idée de la date de sortie de la console.

Les rumeurs sur la date de sortie de cette nouvelle itération de la Switch vont bon train. La dernière en date provient du site internet espagnol Vandal. L’information proviendrait de Ruben Mercado, CEO d’une entreprise nommée Blade qui réalise des accessoires de gaming.

D’après lui, le développement de la Switch 2 est terminé et son entreprise aurait accès aux plans presque finaux du matériel (afin de pouvoir réaliser ses propres accessoires). D’après lui, la période retenue pour le lancement de la console serait située entre Mars et Avril 2025.

Le lancement serait global, c’est-à-dire partout en même temps.

Notons que si une date de sortie se profile, nous n’avons pour le moment pas encore d’information sur le prix, que les rumeurs veulent plutôt élevé.