La Paramount veut que Captain Marvel joue dans le prochain film Star Trek

Brie Larson pourrait rejoindre Star Trek – Crédit : Marvel Studios

Star Trek fait figure d’immense franchise de science-fiction. Patrick Stewart, éternel Picard, a même expliqué au détour d’une interview que cette dernière a énormément changé sa vie. Une franchise qui poursuit son chemin au cinéma, sous l’égide de Bad Robot Production, société de J. J. Abrams. Un cinéaste qui aura également dirigé Le Réveil de la Force et L’Ascension de Skywalker pour Disney. Et une connexion entre ce joli petit monde est de nouveau évoquée puisque Brie Larson, interprète de Captain Marvel pour le MCU, et donc Disney, pourrait rejoindre Star Trek. C’est en tout cas ce que souhaite la Paramount.

Brie Larson, bientôt dans Star Trek ?

C’est la nouvelle rumeur du jour. Celle évoquant le souhait de la Paramount de recruter Brie Larson pour le prochain Star Trek. Un tel scénario ferait de l’actrice une figure toujours plus forte du divertissement cinématographique, après Captain Marvel, et alors que l’actrice a échoué lors du casting Star Wars !

Car si Star Trek reste une franchise de science-fiction moins populaire en France que Star Wars, cette dernière jouit d’une énorme fanbase à travers le monde. Sans oublier que les derniers films auront été des succès commerciaux et critiques.

Comme l’explique Wegotthiscovered, à l’origine de cette information (qui reste à prendre avec des pincettes…), la Paramount verrait en Brie Larson la figure idéale d’une relance de Star Trek au cinéma. Car pour le moment, rien n’est prévu. Même Simon Pegg, qui a participé aux derniers films, a récemment confié ignorer ce que le futur réserve à la franchise.

Si l’information est véridique et que la Paramount est en pourparler avec Brie Larson, reste à savoir si l’actrice aura le temps d’y participer, actuellement très occupée par le MCU. Sans oublier que l’actrice souhaite jouer Samus dans l’adaptation de Metroid au cinéma !

Brie Larson, nouvelle figure féminine du divertissement cinématographique

Brie Larson a notamment fait ses premiers pas dans Scott Pilgrim – Crédit : Universal Pictures

En très peu d’apparitions dans des grosses productions, Captain Marvel et Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming 16-Bit, Brie Larson est devenue une figure du divertissement cinématographique. Même Edgar Wright, réalisateur de Scott Pilgrim dans lequel Brie Larson a fait ses premiers pas, ne tarissait pas d’éloges à propos de l’actrice, dans une récente interview.

L’audition de Brie Larson était tout simplement bluffante. J’avais vu énormément de personnes, certaines étaient déjà bien établies. Brie, qui avait 19 ans à l’époque, peut-être même 18 lorsqu’elle a auditionné, a époustouflé tout le monde. Jared LeBoff (ndlr : producteur exécutif du film) et moi avons dit de suite « Nous devons la choisir ».

– Edgar Wright

Source : Wegotthiscovered