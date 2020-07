Brie Larson (Captain Marvel) a raté ses auditions pour Star Wars, Hunger Games et Terminator

Avant Captain Marvel, Brie Larson a essuyé des échecs – Crédit : Marvel Studios

Brie Larson est désormais un nom connu des fans du MCU, incarnant une Captain Marvel qui n’a pas toujours pris des décisions bienveillantes. L’actrice incarne la super-héroïne depuis 2019, est apparue dans Avengers: Endgame et sera prochainement dans Captain Marvel 2 (2022). Mais la carrière de Brie Larson aurait pu être différente. Dans une vidéo de sa chaîne YouTube, la jeune femme a révélé avoir passé les castings pour Star Wars, Terminator et Hunger Games… sans succès !

Des castings ratés pour l’interprète de Captain Marvel

Celle qui a reçu l’Oscar de la meilleure actrice en 2016 pour son rôle dans Room a longtemps caressé le rêve de tourner dans un film à gros budget. Avant Captain Marvel, l’actrice a d’ailleurs passé plusieurs castings pour des blockbusters, sans succès. C’est ce que Brie Larson a expliqué en vidéo, citant trois grosses franchises du box-office.

J’ai aussi auditionné pour Star Wars. J’ai auditionné pour Hunger Games. J’ai auditionné pour le reboot de Terminator. En fait, je pensais à ce reboot car j’ai un pneu crevé et me suis dit « Oh, la dernière fois que j’ai eu un pneu crevé, c’est quand je conduisais pour l’audition de Terminator ». J’ai eu un pneu crevé à ce moment, et je n’ai pas eu le rôle.

– Brie Larson

L’histoire ne dit pas pour quels rôles Brie Larson avait décidé d’auditionner. Rey, pour Star Wars, rôle depuis obtenu par Daisy Ridley ? Katniss Everdeen, pour Hunger Games, interprétée par Jennifer Lawrence ? Fort heureusement, Brie Larson a depuis trouvé son gros rôle : Captain Marvel.

Une actrice bluffante selon Edgar Wright

Brie Larson a notamment connu le succès avec Scott Pilgrim – Crédit : Universal Pictures

Edgar Wright, réalisateur de Shaun of the dead et Hot Fuzz avec Nick Frost et Simon Pegg, qui ont incité au respect du confinement, est quant à lui très élogieux à propos de Brie Larson.

Le cinéaste britannique s’est souvenu du casting de l’interprète de Captain Marvel, majeure depuis peu, pour Scott Pilgrim Vs. The World.

L’audition de Brie Larson était tout simplement bluffante. J’avais vu énormément de personnes, certaines étaient déjà bien établies. Brie, qui avait 19 ans à l’époque, peut-être même 18 lorsqu’elle a auditionné, a époustouflé tout le monde. Jared LeBoff (ndlr : producteur exécutif du film) et moi avons dit de suite «Nous devons la choisir ».

– Edgar Wright

Si Brie Larson n’a pas été choisie pour Star Wars, Terminator et Hunger Games, Edgar Wright lui aura offert l’un des rôles qui a lancé sa carrière, avant le phénomène Captain Marvel.

