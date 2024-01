La PS4 est toujours en vie, elle vend plus de jeux que la Xbox Series

© Sony

Depuis l’an dernier, tous les joueurs qui le souhaitent peuvent enfin se procurer la PS5 après une pénurie de plus de deux ans. L’occasion pour les fans de la marque PlayStation d’enfin faire leurs adieux à la légendaire PS4, vendue à plus de 117 millions d’exemplaires.

Bien sûr, de nombreux joueurs continuent à profiter du catalogue de la console sortie en 2013, qui s’étoffe encore et toujours. La PS4 arrive même à vendre de nombreux jeux surpassant même… la Xbox Series.

La PS4 est plus populaire que la Xbox Series

Et si la Xbox Series n’était pas en concurrence avec la PS5, mais plutôt avec la PS4 ? Les données récentes montrent clairement que le face-à-face entre les machines sorties en novembre 2020 tourne à l’avantage du constructeur japonais. Les ventes de la PS5 ont notamment surpassé celles de la Xbox Series à Noël.

Même la PS4 fait mieux que la console de Microsoft en 2023 en Europe. L’information provient de Games Sales Data, spécialiste de l’analyse du marché européen du jeu vidéo. Selon l’organisme, le PC est la plateforme sur laquelle joueurs ont acheté le plus de jeux sur le continent l’an dernier, devant la PS5 en 2ᵉ position et la Nintendo Switch qui ferme le podium.

La PS4 est donc le 4ᵉ support préféré des joueurs, juste devant les Xbox Series X|S. Il s’agit d’une performance impressionnante pour la PlayStation 4, surtout que ses ventes ont augmenté de 671 % entre 2022 et 2023 (malgré une baisse des ventes de jeux).

En revanche, la Xbox Series subit un coup d’arrêt avec 18 % de jeux vendus en moins en Europe l’an dernier. Même si Microsoft mise beaucoup sur son Game Pass, disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, un tel ralentissement doit sûrement décevoir la firme de Redmond.

Est-ce que le manque d’exclusivités majeures pénalise la Xbox Series ? Certainement. 34 % de tous les jeux vendus en 2023 étaient des titres sortis la même année d’après GSD. On peut estimer que les joueurs préfèrent se tourner vers les consoles PlayStation pour acquérir un titre multiplateforme. Il n’y a rien de vraiment étonnant à ce que les joueurs plébiscitent la PS5, qui compte déjà plus de 50 millions d’exemplaires écoulés.

Cependant, voir la PS4 vendre plus de jeux que la Xbox Series reste une petite surprise, même si le parc installé de plus de 117 millions de consoles joue clairement en sa faveur. Rappelons que de nombreux titres sont disponibles à la fois sur PS4 et Xbox Series (Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Hogwarts Legacy…). La PS4 continue d’accueillir des exclusivités majeures de Sony, ce qui contribue à prolonger son cycle de vie.

GSD indique que 7,4 millions de consoles de jeux vidéo ont été vendues sur notre continent l’année passée, soit une hausse de près de 42 % par rapport à 2022. Évidemment, c’est la PS5 qui connaît la croissance la plus faste. Ses ventes ont augmenté de 177 % d’une année à l’autre.

