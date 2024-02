R5 électrique : Renault a choisi un navigateur internet surprenant pour sa nouvelle voiture

© Renault

Cette semaine, Renault faisait sensation en révélant sa nouvelle R5 à moins de 25 000 euros. Oubliez Google Chrome ou Firefox, cette nouvelle version 100% électrique de la mythique R5 proposera le navigateur Vivaldi dans son système d’infodivertissement.

Vivaldi, c’est le navigateur Internet qui promet de respecter votre vie privé. Outre l’accès au web, le navigateur de la voiture prendra également en charge la synchronisation des onglets avec les ordinateurs et smartphones. Il comprendra également une fonctionnalité intégrée de notes et de capture d’écran. Bien sûr, nous sommes chez Vivaldi : un mode de navigation privée avec bloqueur de publicités est inclus.

C’est via le navigateur que les conducteurs pourront accéder aux services de streaming Disney+, Netflix ou YouTube. Renault a tout de même prévu des garde-fou et les sites de streaming ne seront accessibles qu’avec le véhicule à l’arrêt, pour éviter les utilisations hasardeuses au volant.

Renault et Vivaldi jouent la carte de l’écologie pour la nouvelle R5

Les aficionados des véhicules Renault ne seront pas étonnés de ce choix de navigateur. Vivaldi est déjà intégré à la Megane E-Tech, au fourgon Master et au SUV Austral comme navigateur du système multimédia OpenR Link. Pour la R5, les deux entreprises s’alignent sur l’écologie. Sur la page du site de Renault dédiée au modèle, le constructeur automobile met en avant ses matériaux recyclés et ses fournisseurs locaux Made in France.

À lire > Renault R5 électrique : son prix est plus bas que prévu

Ainsi, cela fait de la nouvelle R5 électrique “une option attrayante pour les consommateurs soucieux de l’environnement“, indique Vivaldi sur son site. Le navigateur de son côté s’est refusé à intégrer les crypto-monnaies dans son logiciel, en raison de l’impact environnemental du Bitcoin.

Renault n’est pas le seul constructeur automobile à installer le navigateur web Vivaldi sur ses voitures. Mercedes propose également plusieurs véhicules équipés du navigateur. Les autres constructeurs automobiles a proposer le navigateur sont Audi et Polestar.

Vivaldi n’est pas un navigateur populaire, ni sur ordinateur ni sur mobile. L’entreprise met maintenant le paquet sur les partenariats avec les entreprises automobiles. Sa fonctionnalité de synchronisation pourrait encourager les propriétaires de véhicules à installer l’application sur leurs ordinateurs et leurs téléphones. Qui sait, Vivaldi pourrait bientôt faire de l’ombre à Chrome et son hégémonie grâce à cette stratégie.