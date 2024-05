Renault préparerait une voiture électrique moins coûteuse que la R5 mais à l’autonomie réduite

© Renault

Renault a commandé des batteries au lithium fer phosphate à une entreprise coréenne pour son usine dans le Douai

Ces batteries permettraient de réduire les coûts de production mais avec une autonomie moindre

Renault pourrait donc lancer un véhicule moins coûteux, doté de cette batterie, sans doute d’entrée de gamme

Renault nous l’a dit : sa feuille de route pour les prochaines années est chargée en termes de véhicules électriques. Alors que la Renault R5 à 25 000 euros a déjà convaincu 50 000 clients potentiels, Les Echos rapportent que l’entreprise pourrait lancer un modèle encore moins coûteux. La raison ? Des batteries moins chères fabriquées par des sociétés coréennes.

Des batteries moins coûteuses mais à l’autonomie réduite

Ces batteries au lithium fer phosphate venues de Corée seraient à destination des usines dans le Douai (59). Ce changement dans l’approvisionnement de cet élément indispensable des voitures électriques pourrait donc faire baisser le prix d’achat d’un tout nouveau modèle.

Les batteries au lithium fer phosphate ne sont pas seulement moins coûteuses, elles ont également une densité énergétique en deçà des batteries nickel-manganèse-cobalt utilisées jusque là. L’autonomie est alors réduite car il faut bien une mauvaise nouvelle au passage. Mais rassurez-vous puisque selon une étude, 230 km suffisent amplement.

Des batteries réservées à l’entrée de gamme ?

Il faut toutefois noter que ces batteries lithium fer phosphate n’équiperont sûrement pas la Renault R5 qui a été pensée pour une autonomie généreuse. Le constructeur pourrait les réserver à de l’entrée de gamme, ce qui est une bonne nouvelle pour qui voudrait s’essayer à l’électrique avant de passer à un modèle supérieur.

Il est aussi possible qu’elles trouvent une place dans des SUV ou des monospaces avec une taille plus importante, ce qui pourrait booster un peu l’autonomie tout en réduisant les coûts. Dans tous les cas, ce choix de la part de la firme française représente une bonne nouvelle pour l’industrie. D’autant plus que l’ombre des constructeurs chinois plane sur la France.

Pour cause, le gouvernement a annoncé vouloir accueillir les fabricants automobiles de Chine comme BYD. Une mauvaise nouvelle pour Renault et consorts face à des modèles à prix cassé comme la BYD Ocean-M qui vient faire de l’ombre à la R5.