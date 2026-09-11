La Samsung Galaxy Tab A11+ avec son clavier passe à 299 € chez Boulanger, soit 90 € de remise !

Boulanger propose actuellement la Samsung Galaxy Tab A11+ de avec son étui-clavier à 299 €, contre un prix de référence de 389 €. Cette réduction de 90 € rend l’ensemble particulièrement intéressant pour s’équiper à la rentrée !

Les tablettes offrent un format pratique pour regarder des vidéos, consulter des documents ou naviguer sur Internet. Leur écran, plus grand que celui d’un smartphone, améliore le confort de lecture tout en restant facile à transporter. Avec un clavier, elles se prêtent aussi à la prise de notes et à la rédaction de courriels.

Boulanger propose justement la Galaxy Tab A11+ de 128 Go avec son étui-clavier, un accessoire utile pour saisir du texte plus confortablement et profiter de la tablette pour la bureautique. À 299 €, contre un prix de référence de 389 €, l’ensemble bénéficie de 90 € de remise. Une offre intéressante pour acheter une tablette Samsung déjà équipée de son clavier, sans devoir prévoir un achat supplémentaire.

Profitez de l’offre chez Boulanger

Un écran de 11 pouces pour les séries, un clavier pour les journées bien remplies

La Galaxy Tab A11+ dispose d’un écran LCD de 11 pouces, avec une définition de 1 920 × 1 200 pixels. Le rafraîchissement de 90 Hz apporte de la fluidité lorsque vous parcourez vos applications ou faites défiler une longue page. Pour le son, Samsung intègre quatre haut-parleurs, appréciables pour regarder films et séries. La tablette reste aussi facile à emporter avec ses 477 g et son épaisseur de seulement 6,9 mm, hors étui. Elle peut vous suivre dans les transports, puis retrouver sa place sur un bureau à l’arrivée.

À l’intérieur, le processeur MediaTek à huit cœurs est associé à 6 Go de mémoire vive pour accompagner la navigation et les applications du quotidien. Les 128 Go de stockage sont extensibles jusqu’à 2 To avec une carte microSD. L’étui-clavier inclus facilite la saisie de textes, tandis que le mode Samsung DeX propose une interface adaptée à la bureautique. Pour échanger avec vos proches ou participer à un appel vidéo, une caméra frontale de 5 mégapixels est également présente. Enfin, la batterie de 7 040 mAh est compatible avec la recharge 25 W, et le Bluetooth 5.3 permet de connecter un casque sans fil.

Profitez de l’offre chez Boulanger

Une tablette et son clavier à moins de 300 €, une bonne formule pour la rentrée

À 299 € au lieu des 389 € de référence, cet ensemble Samsung profite d’une réduction d’environ 23 %. Le clavier inclus donne un intérêt concret à l’offre si vous souhaitez aussi utiliser votre tablette pour écrire, étudier ou gérer vos démarches en ligne. Vous disposez d’un grand écran pour les loisirs et d’un équipement adapté à la rédaction, le tout dans un format facile à transporter. Avec 90 € de remise, c’est une belle occasion de s’offrir une tablette polyvalente !

À lire également : notre guide des meilleures tablettes tactiles