Cette extension gratuite de NordVPN va vous aider à faire des économies

NordVPN vient de lancer PriceMice, une extension gratuite qui devrait vous aider à payer moins cher vos nuits d’hôtel. L’outil compare le tarif d’une même chambre depuis différents pays et vous indique où elle est proposée au meilleur prix.

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Dénicher un hôtel à un prix décent est parfois un véritable chemin de croix. Et pour cause, les agences de voyage en ligne et les plateformes de réservation peuvent proposer des tarifs différents pour une même chambre, selon le pays depuis lequel vous effectuez votre recherche. Pour éviter cela, il est possible de se munir d’un VPN qui modifiera virtuellement votre localisation. Encore faut-il savoir quel pays choisir pour dénicher le tarif le plus avantageux.

PriceMice s’en charge justement à votre place. Développée par NordVPN, cette extension gratuite est disponible sur Chrome et sur les autres navigateurs basés sur Chromium comme Brave et Opera. Son fonctionnement ? Elle compare le prix d’une même chambre depuis différents pays afin de vous indiquer où elle est proposée au tarif le plus avantageux, selon ses recherches.

Comment PriceMice permet de payer son hôtel moins cher

“Trouver le bon serveur VPN peut vite devenir fastidieux : il faudrait changer de localisation, relancer la même recherche, convertir les devises et comparer les taxes et frais sur chaque site pour chaque hébergement envisagé. C’est précisément le travail que PriceMice fait pour vous”, explique NordVPN. Une fois que vous saurez quel pays est le plus intéressant, il suffira de vous connecter avec le VPN de votre choix et de finaliser votre réservation.

C’est un bon moyen de couper court aux variations de prix pratiquées par les plateformes, qui peuvent notamment être liées aux fluctuations monétaires, à la demande locale et aux politiques tarifaires propres à chaque région, selon NordVPN. Pour le moment, l’extension fonctionne uniquement avec Booking.com ; d’autres plateformes devraient être prises en charge à l’avenir. Voici comment l’utiliser :

Téléchargez et installez PriceMice sur votre navigateur.

Ouvrez l’extension en cliquant dessus.

Connectez-vous à votre compte Nord Account ou créez-en un gratuitement.

Faites ensuite une recherche d’hébergement sur le site de Booking.

Cliquez sur le bouton Find Better Price qui apparaît sur chaque résultat.

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Patientez un peu et la fenêtre contextuelle vous révèlera le pays dans lequel le tarif est le plus avantageux.

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D’autres extensions similaires existent comme GeoPrice

Chaque résultat inclut les taxes et frais (si la plateforme de réservation les fournit pour l’annonce), affichés par nuit et par séjour. Le prix affiché par PriceMice est donc théoriquement le prix final à payer. “Gardez toutefois à l’esprit que les prix sont calculés par une IA et que des erreurs peuvent se produire”, avertit NordVPN.

L’entreprise spécialisée dans la cybersécurité met régulièrement des outils en libre accès pour faire connaître ses services et attirer de nouveaux utilisateurs dans son écosystème. Avec PriceMice, elle a le mérite de proposer une fonctionnalité gratuite réellement utile sans imposer l’utilisation de son VPN.

Signalons tout de même que d’autres outils similaires existent déjà. C’est notamment le cas de GeoPrice, une extension qui permet aussi de comparer les tarifs d’un même hébergement depuis différents pays afin de trouver le meilleur prix.