La souris Logitech M220 est à un prix incroyable chez Amazon

Chez Amazon, la souris Logitech M220 bénéficie d’une belle remise et passe ainsi à moins de 15 € soit une belle offre à ne pas rater.

Pour moins de 15 €, vous allez pouvoir changer votre souris ou pourquoi pas faire du stock. En effet, chez Amazon, la souris Logitech M220 passe à seulement 14,99 € soit un prix inratable pour une souris de cette célèbre marque de qualité dont la répétition est acquise.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

La souris Logitech M220 est à moins de 15 € chez le géant américain

Il est toujours intéressant d’acheter des produits informatiques de bonne qualité qui pourront servir à court ou à long terme et ce surtout si la réduction est très intéressante. C’est donc le cas de cette souris Logitech M220 qui est proposée à seulement 14,99 €. Avant de craquer et de valider votre panier, voici quelques points intéressants à connaître.

Vous savez qu’en achetant une souris de la marque Logitech, vous ne regretterez pas votre achat, la marque assure un produit de qualité et de confiance. Concernant la souris en question, il vous savoir qu’elle est destinée aux droitiers et aux gauchers qui conviendra parfaitement à une utilisation bureautique. Cette souris classique est équipée de trois boutons, d’une roulette de défilement 2D, d’un capteur 1000 PPP et d’une portée sans fil de 10 mètres grâce à la présence du Bluetooth.

Concernant l’autonomie, elle est très correcte puisque vous pourrez tenir jusqu’à 18 mois. Du côté de l’utilisation, vous pourrez la faire fonctionner avec Windows et sur Mac et elle propose des dimensions de 99 x 60 x 39 mm pour un poids plume de 75 grammes.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Toutefois, si vous avez des doutes, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures souris sans fil, ainsi vous serez certains de faire le bon choix avant de passer à l’étape de la validation.