La sphère de Las Vegas utilise un SSD introuvable au monde pour afficher des images incroyables

Avec un débit de plus de 400 Go/s, le SSD de la sphère de Las Vegas est un ultra-puissant en plus d’être introuvable pour le commun des mortels. Cette technologie conçue par une société japonaise dévoile ses caractéristiques permettant d’afficher des images somptueuses.

La sphère de Las Vegas fonctionne grâce à un SSD ultra-puissant conçu par la société japonaise Hitachi Vantara

Ce SSD introuvable et inédit assure un débit de plus de 400 Go/s

La sphère affiche des images en 4K à 60 images par seconde, une première mondiale

La sphère de Las Vegas, vous l’avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux. Cette grosse boule en plein milieu du désert de Mojave aux États-Unis (salutations aux fans de Fallout : News Vegas) est connue pour afficher du contenu en temps réel comme l’énorme smiley jaune ci-dessus. Pour fonctionner, cette prouesse technologique se repose sur un SSD que l’on ne retrouve nulle part.

Des images diffusées en 4K à 60 images par seconde

🔮 This giant sphere building is placed in Las Vegas. The brightness is enough even in daylight. Giant smiley face. 😁#WednesdayMotivation #Wednesdayvibe #wednesdaythought Jemele Philadelphia Secret Service The Trumps John Kennedy #GovernmentShutdown Alabama Zillow Swiftie Kid pic.twitter.com/m32MQ4LjCV — FUNNY (@Fun856464170714) September 27, 2023

D’une taille de 112 mètres pour une largeur de 157 mètres, la sphère de Las Vegas abrite un stade en son sein. Concerts et autres événements s’y déroulent alors qu’à l’intérieur et à l’extérieur, des écrans 16K diffusent des images pour un rendu… éblouissant. Si les résultats sont impressionnants en vidéo, on imagine à peine lorsque l’on se trouve à proximité de – ou dans – cette boule plantée en plein milieu d’un désert.

Pour fonctionner, la sphère de Las Vegas a donc besoin d’une vitesse de débit suffisamment élevée. Elle est donc équipée d’un SSD conçu par Hitachi Vantara, société japonaise. Ce SSD composé de 27 nœuds pour 4000 To (ou 4 Po de stockage) envoie le contenu aux serveurs dédiés de 7thSense en temps réel. Ils diffusent alors des images en 4K à 60 images par seconde. Il s’agit d’une première mondiale en termes de capacité technologique à une telle échelle.

Le chef de produit chez Hitachi Vantara, Octavian Tanase, se félicite de cette prouesse. Selon lui, la Sphère “représente une nouvelle expérience de divertissement, immersive et visuellement puissante”. La société japonaise a donc travaillé en “étroite collaboration” avec l’équipe de la sphère pour “tester, mesurer et améliorer la manière dont les données sont traitées, diffusées et projetées”. En termes de qualité, l’homme affirme que “la résolution et la couleur sont inégalées”.

Un débit de plus de 400 Go/s, une véritable prouesse

Le SSD a permis au film Postcard from Earth de Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Black Swan, The Whale…) projeté sur la sphère de gérer un débit de plus de 400 Go/s avec une latence inférieure à 5 milliseconde et un affichage couleur 12 bits et un sous-échantillonnage de 444.

En résulte une technologie qui diffuse “du contenu vidéo immersif en haute résolution à une échelle jamais atteinte auparavant” selon Alex Luthwaite, vice-président directeur de la technologie des systèmes de spectacle chez Sphere Entertainement qui a conçu cette énorme boule au milieu de Vegas.