La Tesla Model Y nouvelle génération arrive en France, les précommandes sont ouvertes

La nouvelle Tesla Model Y, qui portait jusqu’à présent le nom de code Juniper, est lancée en France après son annonce outre atlantique. Sa production aurait déjà démarré et il est maintenant possible de la précommander.

©Tesla

Cela fait un moment que le renouveau de la Model Y, le SUV de Tesla, est attendu par les aficionados de voitures électriques en général, et de Tesla en particulier (même s’ils sont de moins en moins nombreux). Après quelques fuites sur ses caractéristiques ainsi que des photos de son design et le début de son appellation Juniper, ce sont des nouvelles sur sa mise en production qui nous sont parvenus.

La Model Y a été longtemps dans le top des voitures électriques les plus vendues en France, menacée par quelques constructeurs européens comme Dacia (oui oui) et Volkswagen et même par la sortie de la Renault 5 électrique.

Avec l’arrivée prochaine d’une concurrente de taille de chez Xiaomi, il était temps que le nouveau SUV de Tesla fasse enfin son apparition.

La Model Y nouvelle génération enfin disponible

Nommé sobrement Nouveau Model Y, le nouveau SUV est enfin disponible depuis ce vendredi 21 février 2025. La page d’accueil sur le site officiel de Tesla indique une livraison au mois de mars et la possibilité de déjà commander son exemplaire.

Sans grande surprise, trois variantes sont disponibles : Propulsion, Grande autonomie et propulsion, Grande autonomie avec transmission intégrale. Ces variantes étaient déjà celles de l’ancien modèle, qui proposait aussi une quatrième version nommée Performances, qui n’est, pour le moment, pas au programme.

Vous pouvez commander votre véhicule en payant comptant, à crédit ou en LOA. Le modèle de base est disponible dès 44 990€, le second pour 46 990 € et le troisième 52 990 €. À cela, vous pourrez ajouter des options, bien entendu. Le bonus écologique n’est pas pris en compte dans les tarifs.

La peinture, si vous ne choisissez par le blanc nacré multicouche de base, vous coûtera 1 300 € pour le Noir et le Gris Stealth, puis 2 600 € pour le Quicksilver et le Rouge Ultra. De même, si l’intérieur noir ne vous convient pas, vous pourrez opter pour du blanc (pour 1 190€).

Si la version de base ne propose que des jantes Crossflow 19″, les deux autres disposent d’une option supplémentaire : des jantes Helix 2.0 20”, pour 2 100 €.

En termes de design, Tesla indique avoir repensé de A à Z sa voiture : “du pare-chocs avant au feu arrière” (ce dernier est d’ailleurs transversal à présent). De plus, le constructeur indique une suspension plus efficace et des jantes et pneus améliorés pour une conduite plus silencieuse.

À l’intérieur, les places arrière disposent d’écrans tactiles (de 8 pouces), tout comme les places avant (écran central de 15,4 pouces). Les sièges sont chauffants et ventilés selon votre préférence et la température extérieure. Le volume du coffre peut être amené à 2 130 litres en rabattant la banquette arrière. Son ouverture est main libre.

Les performances du Nouveau Model Y

Les performances promises par Tesla pour chacun de ses modèles sont les suivantes :

Modèle Propulsion : 500 km d’autonomie, 201 km/h de vitesse max et 0 à 100 km/h en 5,9s

: 500 km d’autonomie, 201 km/h de vitesse max et 0 à 100 km/h en 5,9s Modèle Grande autonomie propulsion : 622 km d’autonomie, 201 km/h de vitesse max et 0 à 100 km/h en 5,6s

: 622 km d’autonomie, 201 km/h de vitesse max et 0 à 100 km/h en 5,6s Modèle Grande autonomie, transmission intégrale : 586 km d’autonomie, 201 km/h de vitesse max et 0 à 100 km/h en 4,8s

De plus, Tesla promet 266 km d’autonomie avec une charge de 15 minutes.

Si la conduite autonome n’est pas encore disponible en France, sachez que le Nouveau Model Y propose l’Autopilot Standard (maintien du cap et régulateur de vitesse dynamique) et que deux options sont disponibles : Autopilot amélioré (ajout d’assistances à la conduite sur autoroute notamment et parking automatique) pour 3 800€, et la capacité de conduite entièrement autonome (mais toujours avec surveillance du conducteur) pour 7 500€. C’est cette dernière qui n’est pas disponible en France.