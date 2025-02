Le Cybertruck ne se vend plus : Tesla dégaine des promotions pour écouler ses stocks

Le Cybertrucks a fait son entrée officielle sur le marché américain fin 2023 et Tesla annonçait alors avoir enregistré 2 millions de précommandes. Pourtant, d’après les estimations les ventes depuis le début de sa commercialisation seraient plutôt de l’ordre de 40 000, bien loin des objectifs d’Elon Musk d’en vendre entre 250 000 et 500 000 par an.

Des objectifs d’autant plus ambitieux que l’énorme Pick-up électrique doit se contenter des marchés états-unien, mexicain et canadien, et cela ne devrait pas changer car les obstacles réglementaires à son implantation dans d’autres pays et notamment en Europe sont nombreux.

Pour tenter d’endiguer le phénomène, Tesla vient d’annoncer des réductions allant de 4000 à 6000 dollars selon les versions. Auquel s’ajoutent des offres d’options gratuite comme un covering d’une valeur de 4500 dollars. Des cadeaux qui peuvent représenter au total une valeur de 10 000 dollars.

L’édition spéciale Foundation Serie effacée pour être vendue moins cher

D’après le média spécialisé, Electrek, Tesla aurait même transformé son l’édition spéciale Foundation Serie en édition « pas spéciale » pour pouvoir être vendue au prix de base. Allant jusqu’à faire disparaitre les gravures au laser permettant d’identifier le modèle. Ce subterfuge lui permet de vendre ce modèle 20 000 dollars moins cher.

Mais toutes ces décisions pourraient ne pas suffire à inverser la tendance car le Cubertruck n’a pas bonne presse. Il a d’ailleurs fait partie des modèles les plus rappelés en 2024, créant des doutes sur sa fiabilité. Sa production s’avère délicate notamment en raison de sa carrosserie en acier inoxydable.

Autre problème dont on ne mesure pas encore précisément l’impact, le comportement pour le moins clivant de son patron, en en particulier après son “salut romain” aux airs de salut nazi.

Ce geste pour le moins ambigu a valu à certains propriétaires de Cybertruck (et de Tesla en général) de voir leur véhicule tagué. Ceux qui ont essayé de faire reprendre leurs véhicules se sont vus refuser cette possibilité par Tesla.

Un mois de janvier catastrophique pour les ventes de Tesla

Au-delà du Cybertruck, se sont les ventes de Tesla en général qui sont scrutées. Et le mois de janvier n’a pas été bon, en particulier en Europe où, comparé au mois de décembre 2024, une baisse de 50% a été observée alors que la Chine enregistre une baisse de 59,4%.

Mais de nombreux facteurs peuvent expliquer cette baisse : le renouvellement du modèle Y qui doit survenir en mars, la fin de subventions dans de nombreux pays, et des situations économiques qui pèsent sur le pouvoir d’achat des consommateurs.

Il faudra donc plusieurs mois pour savoir comment les consommateurs vont réagir aux remous qui agitent la marque.