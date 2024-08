Tesla Model Y 2025 : ces photos volées dévoilent un changement de design majeur

Crédit : Tesla

Et une fuite de plus : la prochaine version du Tesla Model Y se révélait encore une fois ce mercredi en photo. Cette fois-ci, c’était visiblement un employé du constructeur automobile qui vendait la mèche, en publiant deux images du SUV électrique sur Reddit.

La publication ainsi que le profil à l’origine des deux clichés ont depuis étés supprimés du subreddit r/Teslamotors. Dans les commentaires, certains avertissaient avec humour : “L’auteur est sur le point d’être attaché à une fusée Falcon 9“. Ou encore : “On peut voir ton visage dans le reflet du pare-choc“. Mais trop tard, les images circulaient déjà partout sur la toile. Sans plus attendre, les voici.

Voici les photos les photos présumées du Tesla Model Y 2025

On le concédera, ces photographies ne sont pas de la meilleure qualité. La première n’est d’ailleurs pas d’un grand intérêt, montrant la portière du véhicule, mais elle permet tout de même de remarquer que les sièges du nouveau modèle seront perforés : de quoi permettre leur ventilation.

Surtout, la deuxième montre un changement de design important pour le futur Model Y version 2025, nom de code “Juniper”. Tout changement apporté au Tesla Model Y, véhicule le plus vendu au monde, se doit d’être fait avec prudence. Le modèle actuel étant plébiscité, Tesla doit s’assurer que le SUV électrique continuera à plaire au plus grand nombre avec un nouveau look.

On aurait ainsi pu croire que la nouvelle version se contenterait de copier les feux arrière de la Tesla Model 3 Highland. Que nenni : le véhicule serait doté d’une nouvelle barre de LED rouge à l’arrière. La lumière produite semble du plus bel effet sur un nouveau lettrage métallique du nom de la marque, visible sur toute la largeur du pare-choc.

Le Model Y actuel présente des feux arrière plus traditionnels à gauche et à droite. Par ailleurs, il se contente du simple logo de Tesla au centre. Chez Tom’s Guide, on trouve le changement 2025 particulièrement réussi, mais “les goûts et les couleurs” me direz-vous…

Quoiqu’il en soit, il semblerait que ce véhicule est fortement attendu : les ventes en Europe de Model Y se sont effondrées dans la première moitié de 2024, à tel point que Tesla doit maintenant brader le SUV électrique en France.