La vente de voitures électriques s’écroule en Europe, une autre technologie est plus populaire

Partout en Europe, les ventes de voitures électriques s’écroulent

Une autre technologie est bien plus prisée : les voitures hybrides

Ces voitures hybrident permettent d’accéder à l’électrique et au carburant, d’où leur popularité

La voiture électrique a de nombreuses qualités et autres solides atouts pour convaincre les automobilistes. Malheureusement, il reste certains freins à son adoption malgré, en France, la mise en place d’un bonus écologique ou encore d’un leasing social. Ce n’est guère mieux en Europe puisque les ventes s’effondrent tandis qu’une autre technologie s’impose : les véhicules hybrides.

Les voitures hybrides sont de plus en plus populaires

La vente de voitures électriques ne se portent pas bien en Europe, notamment en Allemagne avec une chute brutale de 30,6 % en mai dernier suite à la fin des subventions en décembre 2023. Les modèles roulant à l’essence et au diesel affichent un regain de popularité malgré le souhait de l’Europe d’arrêter leur production d’ici dix ans.

Toutefois, la technologie prisée par les automobilistes se situe entre l’électrique et le carburant puisque les voitures hybrides sont de plus en plus populaires. Ce qui est ironique lorsque l’on sait qu’elles sont dans le viseur de la Commission européenne. Il faut dire que ces engins offrent le meilleur des deux tout en étant plus économiques. Elles permettent de rouler à l’électrique pour tâter la technologie tout en continuant à profiter du carburant. Pas besoin d’attendre que son véhicule soit chargé lorsque l’on est pressé. Sans oublier que si la France est bien lotie en termes de réseaux de recharge et que le Vieux Continent compte en ajouter tous les 60 km, d’autres pays sont dotés de moins de bornes.

Encore des freins à l’adoption des voitures électriques

Certes, les différents gouvernements qui composent la Commission européenne estiment qu’il faut vite passer à l’électrique pour freiner le réchauffement climatique. Mais dans les faits, le prix de ces véhicules reste un énorme point noir. Il est aussi compliqué de changer les habitudes pour passer d’un plein d’essence qui permet d’immédiatement rouler à une alternative plus technologique mais moins instantanée. L’avenir nous dira si les voitures hybrides représentent une première étape chez les automobilistes avant le passage à l’électrique totale.