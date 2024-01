Xbox pourrait porter ses meilleures exclusivités sur PS5 et Switch 2 très bientôt

© DR

On le sait, les exclusivités représentent le nerf de la guerre pour les plus grands acteurs du marché du jeu vidéo. Grâce à elles, Xbox, Sony et Nintendo peuvent amener un maximum de joueurs à se procurer leur console du moment.

Si la PS5 compte quelques exclusivités majeures depuis sa sortie, comme Ratchet & Clank Rift Apart ou God of War Ragnarök, elles se font plus rares chez Microsoft. Starfield, l’exclu phare de l’année chez Xbox, ne semble pas avoir complètement répondu aux attentes des joueurs, en témoigne son évaluation Steam. La firme de Redmond serait donc prête à changer de stratégie et à porter un grand nombre de ses exclusivités sur PS5 et Switch.

La fin des exclusivités Xbox ? Microsoft voudrait amener ses jeux sur PS5 et Switch 2

Selon Jeff Grubb, Microsoft pourrait porter Sea of Thieves et davantage d’exclusivités sur PS5 et Nintendo Switch. Un autre titre apprécié de Xbox qui pourrait connaître le même sort serait un certain Hi-fi Rush. L’exclusivité Microsoft parue en janvier 2023 est un grand succès critique, même s’il est difficile de le considérer comme un titre capable de faire vendre des consoles.

En revanche, le leaker SneakersSO va encore plus loin en indiquant que Bethesda travaille sur des portages à destination de la PS5 et de la Nintendo Switch depuis plusieurs mois. « Je suis également au courant de plusieurs titres qui relèvent carrément de Xbox Game Studios, des jeux qui n’ont pas encore été annoncés et qui sont maintenant en développement sur PS5, Xbox et Switch 2 », avance même l’insider.

Cette nouvelle stratégie expliquerait notamment pourquoi on ne sait toujours pas sur quelles plateformes sortira Marvel’s Blade, en développement chez Arkane Lyon. Étant donné que le studio français appartient à Bethesda, lui-même sous le giron de Xbox, la logique voudrait que le jeu sorte seulement chez Microsoft.

Sur le forum Neogaf, SneakersSO va même jusqu’à déclarer la fin de la fameuse « guerre des consoles ». Il est encore un peu tôt pour affirmer cela. On imagine mal que les studios Xbox ne développent plus aucune exclusivité, surtout suite au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Toutefois, le leaker avance que l’entreprise nouvellement acquise par la firme de Redmond ne travaille pas sur le moindre projet exclusif pour Xbox, du moins pour le moment.