L’Apple Vision Pro 2 pourrait bien sortir plus tôt que prévu

Apple Vision Pro 2 (concept par Concept Central)

Depuis son lancement, l’Apple Vision Pro suscite autant d’enthousiasme que de scepticisme, notamment en raison de son prix élevé. Cependant, l’idée d’une deuxième génération semble déjà séduire les consommateurs. Les spéculations sur la date de sortie de l’Apple Vision Pro 2 oscillent entre 2025 et 2027, reflétant les incertitudes du marché et les défis techniques rencontrés par Apple.

Project Alaska, nom de code du Vision Pro 2, arriverait plus tôt que prévu

Après des débuts où le Vision Pro se voyait partout dans la rue, en voiture ou à la salle de sport dans des vidéos hilarantes, la magie commence à s’évaporer. Apple fait face à des retours en masse : le casque de réalité VR/AR n’est pas apprécié des clients pour de nombreuses raisons, mais la période actuelle est aussi un facteur déterminant de ce phénomène.

Maintenant, la principale question demeure : quand l’Apple Vision Pro 2 verra-t-il le jour ? Les analyses et les rumeurs sont partagées. D’un côté, des sources réputées comme The Elec, Omdia et l’analyste Ming-Chi Kuo tablent sur 2027. Tous évoquent des défis liés à la chaîne d’approvisionnement et le désir d’Apple d’améliorer significativement la technologie d’affichage actuelle.

D’un autre côté, des informations plus récentes, notamment de MacRumors, évoquent une sortie potentielle fin 2025 ou début 2026, soulignant les efforts d’Apple pour maintenir le rythme de l’innovation. Quoi qu’il en soit, Apple aurait déjà pas moins de trois casques Vision Pro dans ses cartons.

Ce second modèle donc, surnommé en interne Project Alaska, conserverait l’esthétique de son prédécesseur tout en intégrant des améliorations significatives, notamment en termes d’emplacement des haut-parleurs et de qualité d’affichage. Les premiers designs suggèrent une simplification des contours pour une expérience utilisateur encore plus immersive. Il se pourrait même qu’il soit moins cher, même si son prix resterait toujours aussi élevé.

Au-delà de l’aspect matériel, Apple se doit de perfectionner visionOS pour garantir la pérennité et l’attractivité de son casque dernier-cri. Des mises à jour logicielles majeures sont attendues, avec pour objectif de renforcer l’interaction entre l’utilisateur, le Mac, l’iPhone et l’univers des applications tierces. La version 2.0 de visionOS est prévue pour être dévoilée lors du WWDC 2024.