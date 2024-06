Vision Pro 2 : Apple veut sortir une version du casque moins chère au plus vite

Crédit : Tom’s Guide

Alors que la sortie internationale de l’Apple Vision Pro est imminente, la firme à la pomme réfléchit déjà à la succession du casque. Après tout, cela fait maintenant plus d’un an que l’Apple Vision Pro (voir notre test) a été présenté à la WWDC 2023. Peu après, on apprenait que Apple voulait sortir une version low cost du casque : il semblerait que ce projet soit désormais une priorité à Cupertino.

Le développement de l’Apple Vision Pro 2 a été mis en pause

The Information rapporte en effet qu’Apple a mis en pause le développement du Vision Pro 2, pour se concentrer davantage sur le modèle moins cher. En effet, un fournisseur d’Apple aurait été informé de la suspension du travail sur le Vision Pro 2. De plus, la firme aurait réduit progressivement le nombre d’employés affectés au développement de ce successeur premium, pour les envoyer travailler sur la version abordable du casque.

Le nom du casque était déjà éloquent, en incluant “Pro”. Cela signifiait logiquement qu’une version non-Pro devait voir le jour, comme pour tous les produits Apple. Difficile d’imaginer le géant technologique sortir un nouveau casque chaque année toutefois, car la demande ne serait pas au rendez-vous : Apple a déjà réduit drastiquement la production pour son premier modèle.

Que proposera le nouveau casque Vision moins cher ?

Ce casque de réalité mixte moins cher sera vraisemblablement dépourvu de certaines caractéristiques du modèle Pro. Ce “Apple Vision” devrait intégrer l’écran haut de gamme du modèle Pro, mais avec un bandeau plus simple, des haut-parleurs plus petits et moins de caméras. Toutefois, Apple aurait des difficultés à réduire le prix tout en gardant le plus de fonctionnalités possible.

Le prix exact de cet appareil n’est pas encore connu, mais il devrait tourner autour des 1 500 dollars à la sortie. Il semblerait qu’Apple ait retenu l’option la plus basse pour ce futur casque. En octobre, Mark Gurman de Bloomberg indiquait qu’en interne, des discussions était en cours pour déterminer cette étiquette. La fourchette de prix débattue allait alors de 1 500 à 2 500 dollars. Le casque abordable pourra là véritablement se démarquer de son aîné, vendu au prix exorbitant de 3 500 dollars actuellement, si ce n’est plus sur Leboncoin.