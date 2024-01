L’Assistant avec Bard va être rebaptisé, Google envisage ce nom plus séduisant

© Google

Lors de la conférence de présentation du Pixel 8, Google avait indiqué travailler sur une nouvelle version alimentée par l’IA générative de l’Assistant. Intitulé “Assistant avec Bard”, son nom à six syllabes n’est pas le plus évident à prononcer. Le géant technologique en est conscient et ses équipes réfléchissent actuellement à d’autres noms.

Des chaînes de caractères dans l’application Google indiquait d’abord que cet “Assistant avec Bard” serait renommé tout simplement “Bard”. Aujourd’hui, un nouveau nom est apparu, pas tout à fait étranger aux habitués de l’actualité de Google : “Gemini”. Ce dernier désigne le grand modèle de langage que Google utilise pour alimenter ses différents produits d’IA générative, de la même manière que GPT d’OpenAI alimente ChatGPT.

Google pourrait renommer l’Assistant avec Bard en Gemini

Dans la version 15.4 de l’application Google pour Android, 9to5Google a découvert que toutes les références à “Bard” ont été remplacées par “Gemini”. Plutôt que de demander aux utilisateurs de choisir entre Assistant et Bard en tant qu’application d’assistant, l’application propose désormais un choix entre Assistant et Gemini.

Le choix actuel de nom mènerait l’Assistant et l’Assistant avec Bard à coexister, semant au passage la confusion. Google voulait au départ faire comprendre que les deux outils servaient la même fonction, sauf que l’un permettait davantage de fonctionnalités grâce à l’IA générative. Il semblerait que l’entreprise souhaite maintenant différencier ces deux produits plus clairement.

Google sème la confusion avec ses noms pour l’Assistant avec Bard

Le nom Gemini pourrait être un moyen pour Google de promouvoir la technologie sous-jacente à son intelligence artificielle de manière plus évidente, tout comme ChatGPT et GPT sont indissociablement liés par leur nom. Problème, Google multiplie les produits d’IA par rapport à OpenAI et leur apporter un nom commun est plus complexe.

9to5Google a ainsi remarqué que Google a également renommé la version payante Bard Advanced en Gemini Advanced. Étant donné que le modèle de langage large Gemini existe en trois versions différentes (Nano, Pro, Ultra), selon toute logique cela signifierait que Gemini Advanced est alimenté par Gemini Ultra. De quoi perdre même la rédaction de Tom’s Guide.

Les équipes marketing de Google n’ont donc pas encore fini leur travail, mais il est probable que le nom Bard soit sur le départ, car il ne s’agit que de l’un des nombreux outils d’IA que Google propose. La marque globale Gemini ferait beaucoup plus sens pour lier tous les produits de Google liés à l’IA. Quelque soit le nom retenu, Gemini ou Bard, il sera toujours préférable que l’alambiqué “Assistant with Bard“, qui tente de marier deux produits différents.