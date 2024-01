Google Assistant, bientôt la fin ! Place à Bard, le nouvel assistant intelligent

Google souhaite mettre en avant son intelligence artificielle, Bard. L’entreprise intègre son IA dans de nombreux projets afin d’en faire la figure de proue de son écosystème d’applications. Il se pourrait que Bard prenne petit à petit la place d’autres applications et il semblerait que ce soit le sort réservé à Google Assistant.

L’intelligence artificielle a la cote dans le monde de la tech. La quasi-totalité des géants d’internet enchaîne les initiatives concernant l’IA, qui est intégrée dans toutes les facettes de leurs produits. En cause, cette technologie permet de doper la puissance des appareils mais aussi de grandement faciliter la vie des utilisateurs.

Google fait partie de ces entreprises misant sur l’intelligence artificielle et elle accumule les projets en lien avec celle-ci. Que ce soit avec Bard ou bien avec Gemini, il semblerait que rien n’arrête la frénésie IA qui s’est emparée de la firme de Mountain View.

Google souhaite particulièrement faire de l’IA la figure de proue de l’application Assistant. Ainsi, l’outil a été métamorphosé avec l’intégration de l’IA. Cependant, à la manière de Microsoft avec Copilot qui remplace Bing, Google souhaite simplifier son écosystème en changeant un peu son application.

Il est donc possible que la dénomination Assistant disparaisse au profit de Bard. Si des rumeurs récentes annonçaient que Chat-GPT pourrait remplacer Assistant sur Android, il semblerait finalement que ce soit Bard qui s’en charge.

Google veut démocratiser Bard et en faire son assistant virtuel

Cette information provient de la version 15.2 de l’application qui change sa façon d’interagir avec l’utilisateur. Celle-ci abandonnerait toutes les mentions “Assistant avec Bard” pour simplement “Bard”. Ce changement intervient quelque temps seulement avant le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité de Google Assistant.

Cela n’est pas vraiment une surprise, comme dit plus haut, Google n’est pas la première entreprise à simplifier la dénomination de son IA. De plus, le géant d’internet présente Bard comme un assistant virtuel à part entière, le remplacement d’Assistant serait probablement fait pour éviter de proposer des applications redondantes.

De plus, cela permet de mettre Bard sur le devant de la scène. Google essaie de démocratiser son intelligence artificielle, en faire l’assistant virtuel principal de ses smartphones est un bon moyen pour y arriver. En remplaçant “Assistant avec Bard”, une IA serait à même de toucher bien plus de monde et pourrait sortir de sa situation d’outil à l’usage occasionnel.

Le véritable problème (d’ailleurs partagé avec Microsoft) est que Bard n’est pas tout à fait au point. En effet, l’IA est encore en version expérimentale et est beaucoup moins complète que l’application Assistant qui a bénéficié d’années de mises à jour. C’est sans doute également pour préparer le remplacement d’Assistant par Bard que l’app s’est vue amputée de 17 fonctionnalités récemment.

Il serait donc dommage pour les utilisateurs de perdre encore plus de fonctionnalités ou que l’assistant virtuel soit moins efficace une fois que Bard aura pris sa place. En effet, l’IA est encore loin de passer en version “stable” et bien qu’elle soit mise à jour régulièrement, elle reste faillible.

