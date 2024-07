Android 15 pourrait être une mise à jour bien plus importante qu’iOS 18

Android 15 fait face à un adversaire redoutable avec iOS 18, la prochaine mouture du système d’exploitation qui promet l’introduction de l’IA tous azimuts dans l’iPhone. Pourtant, Android 15 pourrait se révéler une mise à jour bien plus significative que celle d’Apple.

Crédit : Envato / Google

Depuis la WWDC 2024, iOS 18 fait les gros titres de la presse. Avec ses nouvelles fonctionnalités phares, le prochain système d’exploitation mobile de l’iPhone a de quoi séduire. C’est notamment grâce à Apple Intelligence, l’IA de la firme à la pomme, qui promet notamment un assistant Siri totalement revisité à la sauce chatbot.

Pendant ce temps, Android 15 continue son petit bout de chemin, se révélant petit à petit via les mises à jours apportées aux smartphones Pixel. Lors du Google I/O 2024, Mountain View a préféré parler davantage de l’IA. Le système d’exploitation n’a reçu quant à lui que quelques minutes de parole. Pourtant, ses fonctionnalités se révèlent tout autant voire plus significatives que celles qui arrivent sur iOS.

Android 15 a perdu la bataille de la communication

Alors que Google a parlé d’Android 15 dans le contexte de l’IA aux consommateurs, Apple a montré concrètement les possibilités offertes par les nouvelles fonctionnalités d’iOS 18. C’eut été compréhensible s’il n’y avait pas de grandes nouveautés dans Android 15.

Pourtant, dans un billet de blog récapitulatif de l’I/O 2024, Google mentionne pas moins de 24 nouvelles fonctionnalités notables. Lors de la keynote d’ouverture de son évènement, la plupart ont été passées sous silence. Et c’est sans compter les fonctionnalités apportée plus largement à l’écosystème de Google, par exemple celles apportées à Gemini ou au Play Store.

Un exemple criant étant celui de l’espace privé d’Android 15. Il permet de cacher des applications et des fichiers des regards indiscrets dans une section dédiée de l’accueil, verrouillée par un mot de passe ou la détection biométrique. Dans iOS 18, Apple introduit une fonctionnalité similaire, qui a pourtant fait l’objet d’une couverture par la presse beaucoup plus large depuis la WWDC.

De même avec la connectivité satellite. Apple propose seulement des SOS grâce aux satellites : iOS ne permettra pas d’envoyer des messages texte en dehors des situations d’urgence. De son côté, Android 15 proposera cette fonctionnalité à tout utilisateur disposant d’un forfait mobile la prenant en charge.

Ce n’est pas rien, mais Apple a encore une fois remporté la bataille de la communication sur ce round. Pourtant, iOS 18 restera dénué de la plupart de ses fonctionnalités phares au lancement. Aux Etats-Unis, Apple Intelligence restera au stade de bêta même après l’automne et la refonte de Siri se fera attendre jusqu’en 2025. En France, les fonctionnalités d’IA pourrait tout simplement ne jamais arriver.