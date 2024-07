One UI 7 : les icônes d’application pourront être personnalisées avec vos images

One UI 7 se dévoilera dans quelques mois. La surcouche d’Android 15 devrait être hautement personnalisable, notamment au niveau des icônes d’application et de dossier. Ces dernières pourront être décorées avec vos propres images.

Android 15 donnera une base solide aux différents constructeurs qui se chargeront évidemment d’apporter des touches personnelles dans leur surcouche. One UI 7 promet notamment plusieurs nouveautés pour les smartphones Galaxy. Il y a quelques jours, le célèbre leaker Ice Universe révélait que des changements majeurs se profilaient, notamment au niveau des icônes. Un développeur de Theme Park, application de personnalisation développée par Samsung, vient de confirmer ses dires en dévoilant de nouvelles informations.

Le constructeur sud-coréen veut en effet donner plus de latitude aux utilisateurs en matière de personnalisation d’interface. Dans cette optique, il planche sur plusieurs fonctionnalités intéressantes. Premièrement, les utilisateurs pourront modifier directement la forme des icônes d’applications et de dossiers. Alors qu’il existe déjà 11 préréglages accessibles dans l’application Good Lock, One UI 7 devrait proposer davantage d’options.

Des icônes hautement personnalisables se profilent sur One UI 7

Une autre nouveauté se profile. Toujours selon la même source interne, One UI 7 devrait vous permettre de modifier les icônes d’application et de dossier avec des images émanant directement de votre galerie. Il s’agit d’une option de personnalisation originale qui vous permettra d’apporter une touche créative et unique à votre interface.

Il faudra patienter encore quelques mois avant de découvrir le résultat de nos propres yeux. Pour rappel, Samsung prévoit de présenter sa nouvelle surcouche lors de la Samsung Developer Conference 2024 qui aura lieu le 3 octobre prochain. Le déploiement de la version stable devrait ensuite démarrer en commençant par les smartphones Samsung les plus récents.

Toujours au rayon des nouveautés, il se murmure également que les communications par satellite seront introduites avec cette nouvelle version. Plusieurs chaînes de caractères découvertes dans les entrailles des applications Samsung confirment l’arrivée de cet outil très attendu.

Source : Theme Park