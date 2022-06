The Last of Us Remake : les fans déçus par le nouveau look d’Ellie et Joel

Ce matin, Naughty Dog a annoncé que le remake de The Last of Us premier du nom sortira le 2 septembre 2022 sur PS5 et plus tard sur PC, avec de nouveaux modèles pour les personnages principaux. Le problème, c’est que le nouveau look de l’iconique duo ne séduit pas tous les joueurs.

Joel dans The Last of Us et The Last of Us Part I © Sony

Si vous l’aviez manqué, sachez que The Last of Us va avoir droit à son remake complet intitulé The Last of Us Part 1.

Le jeu moult fois primé sorti en 2013 sur PS3 arrivera donc dans une toute nouvelle version sur PS5 plus tard cette année, ainsi que sur PC à une date ultérieure, une excellente nouvelle pour tous les joueurs. En revanche, les nouveaux designs de Joel et d’Ellie ne séduisent pas tout le monde.

Un rendu similaire à The Last of Us Part II, mais qui ne plaît pas à tout le monde

The Last of Us Part I va bénéficier de graphismes remis au goût du jour, assez proches du deuxième opus sorti en 2020. L’ensemble est agréable à l’œil, mais certains trouvent que Joel et Ellie paraissent plus âgés. Pour une poignée de joueurs, ces améliorations bienvenues enlèvent une part d’authenticité.

Que ce soit sur Reddit ou sur les réseaux sociaux, les joueurs sont divisés au sujet du nouveau design de l’iconique duo. Sur Reddit, l’utilisateur gutster_95 dit lui apprécier cette refonte. « Je ne sais pas ce que les gens fument, mais cela ne ressemble à une version améliorée de The Last of Us Remastered ».

Mais d’autres, comme l’utilisateur de Twitter AH_Peaches, contestent la nouvelle conception des personnages. Certains trouvent que le visage de Joel est indéniablement plus détaillé, mais qu’il ressemble désormais plus à un homme plus âgé, fatigué. « Le remake est très joli graphiquement parlant, mais pas la tête de Joel. Pourquoi est-ce qu’il ressemble à ça ? » dit-il.

À lire : The Last of Us, la série : une scène inspirée du jeu dévoilée en vidéo

The remake looks visually good, except Joel's face. Like wtf? Why does he look like that? pic.twitter.com/Ku8k7HVuuv — AH_Peaches (@AH_Pietro) June 10, 2022

Pour rappel, The Last of Us Part I pour PS5 est déjà disponible en précommande sur PlayStation. Il est listé à 79,99 euros pour l’édition standard et à 89,99 euros pour l’édition Numérique Deluxe. La date de sortie est fixée au 2 septembre 2022 à minuit, avec un pré-chargement autorisé dès le 26 août à minuit aussi. Et vous, que pensez-vous du nouveau look d’Ellie et de Joel ?