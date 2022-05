The Last of Us, la série : une scène inspirée du jeu dévoilée en vidéo

Dans une vidéo publiée sur Twitter, on découvre le parallèle entre une scène de la série The Last of Us et un passage du jeu !

The Last of Us dévoile un comparatif vidéo – Crédit : HBO/Naughty Dog

Beaucoup de séries sont très attendues par les amateurs de pop culture. Disney+ va sortir la mini-série Obi-Wan Kenobi à la fin du mois de mai et prépare She-Hulk ou encore Ms. Marvel. Chez Netflix, on poursuit Stranger Things avec un 4ème volume tandis que Prime Video a la saison 3 de The Boys dans sa besace. Quant à HBO Max, l’adaptation télévisée de The Last of Us suscite toutes les attentes. Si la série partage un point commun avec The Mandalorian, son premier trailer se fait attendre. Pour patienter, une vidéo présente une scène de tournage comparée à un moment clé du jeu !

Un parallèle entre une scène de la série et du jeu

“Ta-da. Voila.”pic.twitter.com/FuPT7ABKWd — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) May 1, 2022

La série The Last of Us n’est pas un petit projet. Pour commencer, Naughty Dog bosse avec HBO. La chaîne câblée suscite l’engouement des fans pour ses productions comme The Wire ou encore Game of Thrones et Westworld. Autant dire qu’en termes de maturité, on peut lui faire confiance. Notamment car on parle d’un budget de 10 millions de dollars par épisode pour un tournage débuté l’été dernier. La série The Last of Us est écrite par Craig Mazin, le scénariste de Chernobyl sur HBO, et co-réalisée par Neil Druckmann, le créateur de la franchise.

En attendant un premier trailer pour The Last of Us, les similitudes entre la série et le jeu sont dévoilées par une vidéo ci-dessus. On découvre le tournage pendant lequel Joel (Pedro Pascal) attend que la jeune Ellie (Bella Ramsey) se faufile dans une ouverture pour lui ouvrir une porte. Cette scène est présente dans le jeu et se retrouve comparée dans le tweet. De quoi souligner que Neil Druckmann et Craig Mazin restent fidèles au matériau de base.

Quant aux fans, beaucoup expriment leur enthousiasme dans les réponses à la vidéo. Il faut dire qu’épouser les éléments du jeu a de quoi les réjouir. De quoi patienter avant la diffusion de la série. Pour le moment, on ne sait pas quel ayant-droit français en bénéficie. On imagine que ce sera OCS mais cette possibilité reste à prendre avec des pincettes.

Source : ScreenRant