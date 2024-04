Silent Hill 2 Remake : victoire pour les fans, le visage de James modifié par le studio

© Konami

La licence Silent Hill a fait son grand retour sur le devant de la scène cette année avec la sortie de la courte expérience nommée The Short Message sur PS5. Désormais, les fans de la saga horrifique de Konami attendent le véritable gros morceau de 2024, le remake de Silent Hill 2.

Le titre suscite autant d’excitation que d’inquiétude, notamment depuis la diffusion de la bande-annonce de gameplay lors du State of Play de janvier dernier. La nouvelle mise à jour de la page Steam de Silent Hill 2 devrait nettement rassurer la communauté.

Le visage de James dans le remake de Silent Hill 2 complètement modifié

Le dernier trailer de Silent Hill 2 jetait un froid au sein de la communauté à cause de la mise en avant des combats. Dans l’œuvre originale, ceux-ci étaient secondaires et servaient simplement à valoriser le propos et le scénario du jeu.

Bien avant cela, le visage de James Sunderland dans ce remake suscitait déjà la controverse. Le personnage principal de Silent Hill 2 a 29 ans au moment de l’histoire, mais de nombreux joueurs critiquaient le design de James, qui paraissait bien trop âgé dans cette version remise au goût du jour.

Comme on peut le voir sur SteamDB, Bloober Team a modifié son visage, James semblant maintenant bien plus jeune. Ses traits paraissent aussi un petit peu moins grossiers et donc plus ressemblants avec le modèle du personnage de la version PS2.

© Konami

Il s’agit certainement d’une preuve que le studio et Konami tiennent compte des retours de la communauté. Un très bon signe, même s’il en faudra bien plus pour que les amoureux de l’œuvre originale soient conquis par Silent Hill 2 Remake.

Le plus important (et le plus difficile) pour Bloober Team et Konami reste de plonger les joueurs dans une ambiance glauque et pesante comme l’époque en livrant une trame principale aussi subtile et accrocheuse. Silent Hill 2 Remake ne devrait pas tarder à se montrer à nouveau, ce qui permettra déjà ce savoir s’il peut se montrer à la hauteur du jeu de 2001.