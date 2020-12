L’Asus Zenfone 7 Pro couronné meilleur smartphone pour la photo en 2020 selon un blind test géant

MKBHD organise ce concours sur son compte Twitter et sur sa story Instagram chaque année au mois de décembre. Cette année, plus de 10 millions de personnes ont participé aux votes.

MKBHD Smartphones Blind Test 2020 – Crédit : MKBHD / YouTube

Les smartphones sont tous désignés par une lettre, de A à P. Sur les réseaux sociaux, les internautes doivent voter à chaque manche pour la meilleure photo, sans connaître le nom du smartphone qui l’a prise. Les photos sont identiques à chaque manche pour rendre le blind test le plus équitable possible. Cela fait maintenant 3 ans que ce concours est organisé. Aucun fabricant n’a pour l’instant réussi à le remporter deux fois.

En effet, en 2018, c’est le Mate 20 Pro de Huawei qui a remporté la compétition face au Pocophone F1 de Xiaomi. En 2019, le Galaxy Note 10+ de Samsung avait été déclaré vainqueur face au Galaxy S10E. Cette année, c’est l’ASUS ZenFone 7 Pro qui a récolté le plus de votes. Nous avions eu l’occasion de tester l’ASUS ZenFone 7 Pro, et nous avions noté de bonnes performances en photo. Selon MKBHD, certains téléphones ont été bien plus impressionnants que d’autres.

Quels smartphones sont les plus adaptés aux réseaux sociaux ?

L’iPhone 12 Pro Max a par exemple été écrasé au nombre de voix par le OnePlus 8T. En effet, le téléphone d’Apple avait surexposé le ciel derrière le sujet de la photo. À ce jour, Apple n’est jamais parvenu à remporter une seule manche lors de ce test à l’aveugle. L’iPhone 12 Pro avait néanmoins réussi à se hisser dans le TOP 5 en photo sur DXOMARK. De plus, lors du quart de finale entre le OnePlus 8T et le Galaxy Note 20 Ultra, le smartphone de Samsung a réussi à récolter 95% des voix, un record.

Le ZenFone 7 Pro a également réussi à battre le Huawei Mate 40 Pro, qui est pourtant focalisé sur la photo et premier sur DXOMARK. On peut retenir de ces blind tests géants que les très bonnes performances en photo ne garantissent pas forcément la meilleure photo sur les réseaux sociaux. MKBHD a remarqué que les internautes élisaient généralement la photo la plus lumineuse, ou avec la balance des blancs la plus chaude. Les photos les moins saturées ont donc plus de chance de remporter la victoire, et cela au détriment de la qualité générale.

MKBHD a également constaté que la qualité de la compression était bien différente entre Instagram et Twitter. En effet, une photo postée sur Twitter ne sera pas forcément la même que si vous la postiez sur Instagram. À cause de ce problème, lors de la finale, le Zenfone 7 Pro a récolté 231 991 votes sur Instagram contre 256 913 pour le Mi 10 Ultra. La différence s’est creusée sur Twitter. Le ZenFone 7 Pro a récolté 181 514 voix contre seulement 90 594 pour le Mi 10 Ultra. La même photo ne s’affichera donc pas forcément de la même manière sur tous vos réseaux sociaux.

Source : MKBHD