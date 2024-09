Le Bluetooth 6.0 est enfin là avec une flopée d’améliorations, voici ce qui change pour vos appareils

Crédit : Envato

La norme Bluetooth 6.0 est disponible ! Comme on peut s’y attendre, ce passage à une nouvelle grande version apporte un tas d’améliorations significatives. L’annonce officielle du Bluetooth Special Interest Group (SIG), qui compte parmi ses membres des entreprises telles qu’Intel, Apple et Google, met en lumière la fluidité avec laquelle nos appareils pourront désormais interagir.

Le Bluetooth 6.0 améliore l’efficacité des communications entre appareils

Cette mise à jour met surtout l’accent sur le filtrage et l’efficacité des communications entre appareils Bluetooth. Ainsi, les appareils employant le protocole mis à jour ne communiquent entre eux que lorsqu’ils en ont vraiment besoin, évitant ainsi la transmission de données inutiles.

Concrètement, des communications plus efficaces se traduiront par des vitesses de transfert plus rapides. Potentiellement, cela signifie que les appareils tels que les meilleurs bracelets connectés pour le sport pourront se synchroniser avec votre smartphone et se mettre à jour plus rapidement qu’auparavant.

Une efficacité accrue devrait également permettre de réduire l’usage de la batterie. Pour des appareils avec de petites batteries comme des écouteurs bluetooth, à long terme la différence pourra s’en ressentir en nécessitant moins de charges. Et qui dit moins de charges, dit une santé de la batterie mieux préservée.

La nouvelle fonctionnalité la plus importante de la nouvelle norme s’intitule “Channel Sounding”. Elle permettra à deux appareils la prenant en charge d’identifier la distance qui les sépare avec une précision au centimètre près, et ce sur une large zone.

Cela signifie que les services de localisations comme le réseau Find My d’Apple ou Localiser sur Android seront bientôt beaucoup plus précis et sensibles, sans nécessiter l’Ultra Wide Band (UWB). Surtout, une plus grand gamme d’appareils y seront éligibles. Le Channel Sounding pourrait également faciliter le déverrouillage des voitures ou de diverses utilisations en domotique.

La vitesse du Bluetooth 6.0 est toujours bloquée à 2 Mbps max

En revanche, les vitesses de transferts restent inchangées. Il y a un an, le SIG indiquait avoir de grandes ambitions pour le Bluetooth. Le groupement indiquait vouloir augmenter la bande passante actuelle du protocole de transmission sans fil d’environ 4 Mbps à 6 Mbps et peut-être même jusqu’à 8 Mbps (contre 2 Mbps actuellement). Malheureusement, ces ambitions ne se sont pour l’instant pas encore concrétisées : le Bluetooth 6.0 reste bloqué à 2 Mbps maximum.

Pour l’instant, on ne sait pas quand le Bluetooth 6.0 apparaîtra dans nos appareils. En effet, c’est aux fabricants tels que Samsung qu’il incombe d’intégrer la norme dans leur matériel. A priori il n’y aura pas besoin d’attendre longtemps, puisque comme mentionné plus haut, ces entreprises font pour beaucoup partie du SIG.