La PS5 Pro arrive ! Sony confirme enfin son existence et son design

La PS5 Pro sera bientôt présentée en long et en large par Sony. Mais en attendant, le constructeur joue la carte de la subtilité pour faire monter la sauce. Pour le trentième anniversaire de la marque PlayStation, le fabricant a posté une image sur ses réseaux sociaux et sur son blog. Celle-ci montre les consoles et les accessoires PlayStation lancés lors des trois dernières décennies. En y prêtant attention, on constate la présence d’une machine inédite.

Au premier regard, on pourrait penser qu’il s’agit simplement de la PS5 Slim. Mais son design coïncide avec une fuite récente. Le doute n’est plus permis, il s’agit bel et bien du premier teasing de la nouvelle console de Sony. Pour rappel, Dealabs révélait il y a quelques jours une image supposée de la face avant de la PS5 Pro. Comme sur le visuel de Sony, la console arbore un design proche de celui de la PS5 Slim avec toutefois trois démarcations au milieu.

Sony officialise subtilement la PS5 Pro, vers une présentation imminente

La promotion de la nouvelle console a donc enfin débuté. Quatre ans après la sortie de la PS5 première du nom, sa déclinaison Pro va donc enfin débouler sur le marché avec évidemment des améliorations graphiques notables. Il se murmure notamment que ses jeux pourraient tourner à 60 FPS avec ray tracing et upscaling en 4K grâce au PSSR. Selon le leaker Kepler_L2, ses performances graphiques seraient équivalentes à celles d’une AMD RX 7700 XT.

Reste désormais à connaître sa date de présentation officielle. Celle-ci est imminente, comme l’avait déjà confirmé un développeur à la Gamescom. Après ce premier teasing, le constructeur devrait consacrer un évènement à sa nouvelle console lors des prochains jours.

Selon plusieurs leakers, un State of Play pourrait être organisé la semaine prochaine pour dévoiler tous les secrets de la PS5 Pro. La commercialisation de la console débuterait quant à elle à la fin de l’année en cours, aux alentours du mois de novembre. Pour rappel, la PS5 s’annonce bien plus puissante avec 2 To de stockage et un fonctionnement très silencieux.

A lire aussi sur le sujet :