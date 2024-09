Android 16 pourrait tout changer pour cet élément crucial de nos smartphones

Android 15 n’est même pas encore sorti que la version 16.0 commence déjà à se révéler. En décortiquant la dernière bêta du système d’exploitation, il est possible de découvrir un élément crucial de nos téléphones complètement revu : le panneau d’affichage des notifications et des paramètres rapides.

Crédit : Tom’s Guide avec le générateur d’images Copilot

Nous sommes encore à quelques semaines de la sortie d’Android 15, pourtant les premières nouvelles sur son successeur commencent déjà à émerger. Parmi les changements retenus pour la version 16 de son système d’exploitation mobile, Google aurait prévu une refonte complète d’un élément crucial de nos smartphones : le panneau d’affichage des notifications et des paramètres rapides.

Android 16 changerait le panneau des notifications et des paramètres rapides

Ce lundi 3 septembre, Google publiait le code source d’Android 15, rompant ainsi avec sa longue tradition de publier la version stable en même temps que la sortie des nouveaux smartphones Pixel. Ainsi, tous les les Pixel 9 sont sortis avec Android 14 : la firme de Mountain View aurait-elle des problèmes à corriger les derniers bugs du système d’exploitation ?

Ce qui est sûr, c’est que les développeurs ont désormais la possibilité d’étudier en profondeur le code de la prochaine version de l’OS, notamment nos confrères d’Android Authority. En décortiquant le code, le journaliste Mishel Raman a réussi à activer une nouvelle version du panneau de notifications et des paramètres rapides, qui montre une refonte complète de l’interface. En effet, les notifications et les réglages seraient désormais séparés dans deux fenêtres différentes.

Comme le montrent les captures d’écran ci-dessous, glisser vers le bas fera toujours apparaître le panneau de notifications, mais sans les principaux boutons des paramètres rapides. Seuls l’heure, le pourcentage de la batterie et les notifications actives seront affichés. Le panneau n’occupera plus qu’un quart de l’écran, contrairement à la solution actuelle qui prend toute la place, permettant à l’application ouverte en arrière-plan de continuer à s’afficher.

Pour afficher le panneau des réglages rapides, il faudra glisser vers le bas avec deux doigts. Le panneau en lui-même a droit à un lifting : les boutons ont été redimensionnés pour afficher plus d’informations, quand la barre de luminosité se trouve en haut de l’écran. De plus, Android Authority précise qu’il est possible de faire défiler les différentes pages de boutons en glissant vers la droite ou la gauche.

Le panneau de notifications actuel a été introduit avec Android 12, la première version à introduire le design Material You. Il a subi peu de changements depuis. Android 16 quant à lui est comme d’habitude prévu pour l’été ou l’automne 2025.