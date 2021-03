Captain America : Chris Evans révèle pourquoi avoir donné le bouclier à Sam Wilson était le meilleur choix

Captain America a choisi son successeur à la fin d’Avengers : Endgame. Après un voyage dans le temps que Joe Russo a récemment expliqué, Steve Rogers a décidé de confier son célèbre bouclier à Sam Wilson, alias le Faucon. Un choix qui ne fait pas forcément l’unanimité auprès des fans de Marvel, mais qui s’explique de manière parfaitement logique.

Sam Wilson (Anthony Mackie) dans Le Faucon et le Soldat d’Hiver – Crédit : Marvel Entertainment

Pour manier le bouclier de Captain America et avoir la responsabilité qui en incombe, il faut être « un type bien ». Cela a déjà été précisé plusieurs fois au cours du MCU et notamment dans Captain America : First Avenger où Steve Rogers a été choisi pour son sens moral inégalé. L’autre prétendant au bouclier, James Barnes, alias Bucky, a un passé bien trop sombre par rapport au Faucon qui a toujours eu un comportement exemplaire.

Le Faucon a prouvé « son courage, sa loyauté et sa fiabilité », selon Chris Evans

Chris Evans, s’est entretenu avec Variety au sujet de l’ascension de Sam Wilson dans le Marvel Cinematic Universe. Il a rappelé que le Faucon a toujours « répondu à l’appel à l’action à maintes reprises » pendant le MCU. L’acteur a ensuite ajouté que : « il a prouvé son courage, sa loyauté et sa fiabilité sur plusieurs films. Sam a tellement donné, et il a aussi beaucoup perdu. Il croit en quelque chose de plus grand que lui-même, et ce type d’humilité est nécessaire pour porter le bouclier ». Voilà qui est dit. Chris Evans est persuadé que Sam Wilson en tant que nouveau Captain America était le bon choix à faire.

Ainsi, Sam Wilson (interprété par Anthony Mackie) va avoir un gros rôle à jouer dans la phase 4 du MCU. Le nouveau Captain America s’empare du bouclier dans la série Le Faucon et le Soldat d’Hiver diffusée dès le 19 mars prochain sur Disney+. Les fans pourront alors confirmer par eux-mêmes si le choix de Steve Rogers est effectivement bon.

Quoi qu’il en soit, Bucky sera toujours aux côtés de Sam Wilson même s’il n’a pas reçu le bouclier. Pour rappel, l’intrigue de Le Faucon et le Soldat d’Hiver est la suite directe des évènements d’Avengers : Endgame. Sam Wilson va donc probablement connaître une période de transition en tant que nouveau Captain America et personnage majeur du MCU.

Source : Screen Rant