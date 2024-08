Le Google TV Streamer est officiel : prix, date de sortie, tout savoir sur le successeur du Chromecast

Crédit : Google

Ca y est, le Google TV Streamer est officiel. Après quelques fuites et rumeurs concernant l’appareil, nous savons maintenant tout de ce successeur du Chromecast. Google se débarrasse pour l’occasion de la dénomination “Chrome”. Le nom n’avait rien à voir avec le navigateur internet : de quoi déboussoler les utilisateurs les moins avertis.

Désormais, rien de plus clair : il s’agit d’un appareil destiné à transformer votre écran en TV connectée, fabriqué par Google. Ce TV Streamer sera compatible avec la 4K HDR avec Dolby Vision et le son Dolby Atmos, pour offrir une expérience audiovisuelle impeccable. Toutes les plateformes de streaming (Netflix, Disney+ etc.) seront proposées, de même que la télévision en direct avec plus de 800 chaînes gratuites. Voilà pour l’essentiel.

Combien coûte le nouveau Google TV Streamer ?

Sans plus attendre, voici son prix, qui sera sans doute le plus gros facteur de décision à l’achat. Google n’aura pas réussi à contenir les rumeurs. Certaines affirmaient hier que le TV Streamer pourrait coûter cher, avec une étiquette de départ à 119,99 euros. C’est maintenant confirmé : Google indique que son appareil coûtera bien quasiment le double du Chromecast actuel, vendu à 69,99 € en France.

Pour justifier ce prix, la firme de Mountain View apporte un tas d’amélioration à l’appareil. À commencer par… l’intelligence artificielle (IA) générative. Et oui, nous sommes en 2024 et Gemini s’infiltre dans tous les produits Google, de Gmail au TV Streamer.

L’IA se chargera suggérer du contenu sur un même portail, sur la base des contenus consultés sur toutes les plateformes confondues. Il sera ainsi possible de voir des suggestions pour des films Netflix et Disney+ au même endroit. Gemini pourra aussi générer des résumés, des avis et des analyses pour chaque saison d’une série.

Crédit : Google

Par ailleurs, le Google TV Streamer offre un processeur amélioré par rapport Chromecast, avec deux fois plus de mémoire vive et 32GB de stockage. L’appareil sera donc beaucoup plus rapide et nerveux que son prédécesseur. Il pourra bien sûr se connecter au WiFi et disposera aussi d’un port Ethernet pour profiter d’une expérience de streaming plus réactive, sans mise en mémoire tampon pour les connexions les plus rapides.

Google dévoile un successeur du Chromecast au design bien différent

Dans un précédent article concernant une fuite d’images promotionnelles du Google TV Streamer, nous remarquions que l’appareil semblait beaucoup plus volumineux. Exit le format clé USB du Chromecast, qui ressemble à bien des égards à son concurrence Fire TV Stick d’Amazon. Nous voici devant une petite box, similaire aux receveurs TV conçus par les fournisseurs d’accès internet.

Dans son communiqué, Google justifie ce choix de conception : “Nous avons conçu le TV Streamer pour qu’il soit bien visible, et non dissimulé derrière votre téléviseur, afin d’améliorer la connectivité entre vos appareils connectés.” En effet, il n’y aura pas d’autre choix que de le poser en évidence sur le meuble de la TV, mais ce successeur du Chromecast offrirait ainsi une meilleure connectivité.

Ce choix se justifie par le fait que le Google TV Streamer agira comme un centre de contrôle de la maison connectée. L’appareil est compatible avec Matter, le standard de domotique de Google, permettant de contrôler à partir de la TV tous les appareils d’une smart home.

Une seule couleur « Porcelaine » (blanc) sera disponible pour le lancement en Europe. La télécommande, de la même couleur, s’améliore. Elle bénéficie d’une meilleure ergonomie, avec un dos texturé pour une meilleure prise en main et une disposition des boutons optimisées pour s’adapter à toutes les tailles de main. Un nouveau bouton personnalisable permettra d’y assigner un raccourci pour :

Ouvrir une application

Changer de source

Lancer l’écran de contrôle Google Home

Crédit : Google

Google nous prévient bien à l’avance. En effet, cette présentation par voie de presse se fait au milieu de l’été, mais il faudra attendre une rentrée tardive pour mettre la main sur l’appareil : sortie prévue le 24 septembre 2024.