Google va lancer le TV Streamer : voici à quoi ressemble le successeur du Chromecast

Le Chromecast est (bientôt) mort, vive le Google TV Streamer ! Selon les informations de 9to5Google, le géant de la tech va lancer un successeur à son petit boîtier, capable de transformer n’importe quel écran avec un port HDMI en TV connectée. Le média a pu obtenir des images de ce remplaçant du Chromecast. Principal changement de design en vue : l’abandon du format dongle qui se branche discrètement sur la TV.

Google change radicalement le design de son boitier pour TV

Pour ce nouvel appareil, Google veut être vu dans votre salon. Le Streamer TV devrait se présenter sous la forme d’un appareil à poser sur le meuble de la télévision, avec un surface inclinée en forme de pilule. Il semble plutôt large par rapport à d’autres boîtiers similaires.

Deux câbles semblent s’échapper à l’arrière de la base. On suppose qu’il s’agit là de l’alimentation et d’un câble HDMI. Si l’appareil semble imposant en largeur, la hauteur devrait rester contenue. Ouf. On ne peut que spéculer sur l’utilité que pourrait avoir un tel format. Peut-être pour le Tap to Cast UWB, annoncé pour la Pixel Tablet cette année ?

En effet, on ignore encore tout des fonctionnalités supplémentaires que pourrait avoir le boitier, par rapport à celles du Chromecast 4K. On imagine que le nouveau boîtier offrira au moins la même résolution que le plus récent des Chromecast.

Quant à la télécommande, elle semble tout à fait similaire à celle du Chromecast. À quelques différences près :

La touche de saisie vocale ne porte plus la marque Google Assistant, peu à peu remplacé par le chatbot Gemini, mais un symbole de microphone générique.

Le bouton de volume a été déplacé sur la face de la télécommande.

Un bouton de mise en sourdine a été ajouté, de même que des raccourcis vers YouTube et Netflix.

Fin de partie pour le Chromecast, qui laisse sa place au Google TV Streamer

C’en est donc fini de la marque Chromecast pour le boîtier. De la même manière que l’entreprise a décidé d’unifier tous ses produits d’IA sous la bannière “Gemini”, ses travaux dans le domaine télévisuel seront tous englobé dans Google TV. Pour renommer son boitier, la firme de Mountain View n’est pas allé plus loin que “Streamer“. Simple et efficace.

Sera-t-il capable de tenir tête au Fire TV Stick ? Il faudra trouver des partenaires de taille, car Microsoft annonçait en ce mois de juillet l’arrivée du Xbox Game Pass Ultimate directement sur le boitier connecté d’Amazon. De quoi inciter tous ceux qui n’ont pas de console à acheter un Fire TV Stick pour jouer via le cloud.