L’IA Gemini débarque sur ces trois applications phares de Google

Google Gemini, l’IA générative de Google, tente de rivaliser avec le légendaire ChatGPT. Le géant de la tech ne manque pas de créativité pour concurrencer le chatbot d’Open AI. Cela passe par l’ajout de fonctionnalités, mais aussi par l’intégration de Gemini à ses applications comme Google Photos.

L’intelligence artificielle va devenir encore plus utile pour les possesseurs de smartphones Android. Google Gemini disposera bientôt de nouvelles extensions sur ces trois applications essentielles, de quoi simplifier leur utilisation.

Gemini va accueillir de nouvelles extensions pour ces trois applications appréciées de Google

Gemini va s’étendre sur d’autres applications de Google. Android Authority a découvert que Keep, Tasks et Calendar profiteront bientôt de l’intelligence artificielle. Gemini pourra créer de nouvelles notes et listes et ajouter ou supprimer des informations à celles existantes si vous lui en faites la demande oralement. Dicter un mémo plutôt que de le taper vous fera gagner un temps précieux.

L’extension de Gemini pour Google Tasks vous autorisera à créer de nouveaux rappels ainsi que d’accéder à ceux que vous avez déjà enregistrés. La vidéo partagée par Android Authority témoigne de la grande réactivité de l’intelligence artificielle suite à l’envoi d’une commande vocale.

Même principe avec Google Agenda. Gemini pourra générer de nouveaux événements à la date et l’heure de votre choix, vous montrer et modifier vos rendez-vous ou programmer des rappels. Google évoquait déjà l’arrivée de ces nouveautés lors de sa conférence I/O en mai dernier. Il ne reste plus qu’à attendre qu’elles soient disponibles pour tous les utilisateurs. Rappelons que Gemini disposera prochainement d’extensions pour Téléphone et Google Home.