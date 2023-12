LG dévoile ses téléviseurs QNED et QNED Mini LED pour 2024, avec Chromecast

ChatGPT LG dévoile ses téléviseurs QNED et QNED Mini LED pour 2024 au CES, intégrant Mini LED, IA α8, Chromecast, et 5 ans de mises à jour WebOS. Offrant des tailles variées, des performances améliorées, et le programme Re:New, LG vise la concurrence avec Samsung et TCL.

LG dévoile ses nouvelles TV OLED 2024 © LG

LG se prépare à lancer ses nouvelles gammes de téléviseurs QNED et QNED Mini LED pour 2024. Le fabricant sud-coréen a révélé quelques détails sur ces modèles, qui seront officiellement présentés au CES 2024, qui se tiendra du 9 au 12 janvier 2024. Parmi les nouveautés, on retrouve la technologie Mini LED, le processeur d’IA α8, la prise en charge de Chromecast et cinq ans de mises à jour de WebOS.

LG propose déjà une flopée de téléviseurs OLED, réputés pour leur qualité d’image et leur contraste. Mais il ne néglige pas pour autant les téléviseurs LCD, qui représentent encore une large part du marché. C’est pourquoi il a développé la technologie QNED, qui combine les technologies Quantum Dot et NanoCell pour offrir des couleurs plus pures et plus intenses.

LG annonce ses téléviseurs QNED et QNED Mini LED avec Chromecast pour 2024

Les téléviseurs QNED se déclinent en deux gammes : QNED et QNED Mini LED. Les deux utilisent des panneaux LCD, mais la seconde bénéficie en plus de la technologie Mini LED, qui utilise des milliers de diodes électroluminescentes très petites pour assurer un rétroéclairage plus précis et plus uniforme. Selon LG, les téléviseurs QNED Mini LED offrent un rapport de contraste de 1 000 000:1, grâce à 2 500 zones de dimming.

Les téléviseurs QNED et QNED Mini LED seront disponibles en tailles de 43, 50, 55, 65, 75, 86 et 98 pouces. Ils seront équipés du processeur d’IA α8, qui promet une vitesse de traitement 1,6 fois plus rapide, des performances graphiques 2,6 fois plus rapides et des performances d’IA 1,3 fois plus rapides que le processeur des modèles actuels. Ce processeur permet également d’améliorer la qualité de l’image grâce à des algorithmes d’apprentissage en profondeur.

Une autre nouveauté attendue sur les téléviseurs QNED et QNED Mini LED est la prise en charge de Chromecast, la fonctionnalité qui permet de diffuser du contenu depuis un appareil Android ou ChromeOS vers un écran externe. Jusqu’à présent, les téléviseurs LG étaient compatibles avec Apple AirPlay 2, mais pas avec Chromecast. Cette lacune sera donc comblée en 2024, pour le plus grand bonheur des utilisateurs d’Android et de ChromeOS.

Enfin, LG a annoncé le programme webOS Re:New, qui garantit cinq ans de mises à jour logicielles sur les téléviseurs QNED Mini LED 8K lancés en 2022 (séries QNED99 et QNED95). Ce programme sera étendu à d’autres modèles de la gamme QNED dans le futur. LG affirme ainsi son engagement à offrir une expérience utilisateur optimale et durable à ses clients.

LG dévoilera les prix et la disponibilité de ses téléviseurs QNED et QNED Mini LED au CES 2024. Ces modèles devraient concurrencer ceux de Samsung et de TCL, qui misent également sur la technologie Mini LED.

Source : LG