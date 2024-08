Google TV Streamer : voici son prix en France, le remplaçant du Chromecast va coûter cher

Accrochez-vous à vos télécommandes, les amateurs de streaming ! Google s’apprête à secouer le marché avec son nouveau bijou technologique : le Google TV Streamer. Mais selon des informations récentes, ce petit boîtier pourrait bien faire grimper la facture de vos soirées cinéma maison.

Le streaming nouvelle génération : Google frappe fort (et cher) avec son TV Streamer

Souvenez-vous du Chromecast avec Google TV, lancé en 2020. Malgré un accueil chaleureux, il a rapidement montré ses limites, notamment en termes de stockage et de puissance. Mais ne l’enterrez pas trop vite : grâce à des mises à jour régulières, ce petit dongle a su tenir bon face à l’épreuve du temps.

Mais Google ne compte pas s’endormir sur ses lauriers. Le géant de Mountain View prépare ainsi en coulisses un successeur qui promet de faire des étincelles : le Google TV Streamer. Et attention, il ne s’agit pas d’un simple lifting.

Ce nouveau boîtier serait doté d’une télécommande améliorée (la touche de saisie vocale ne porte plus la marque Google Assistant, peu à peu remplacé par le chatbot Gemini, mais un symbole de microphone générique, le bouton de volume a été déplacé sur la face de la télécommande et un bouton de mise en sourdine a été ajouté, de même que des raccourcis vers YouTube et Netflix). Mais le plus surprenant reste son prix : 119,99 € en Europe. Oui, vous avez bien lu : c’est presque le double du Chromecast actuel, vendu à 69,99 € en France.

Alors, que nous réserve Google pour justifier cette inflation ? Le mystère reste entier, mais quelques indices ont filtré. Le Google TV Streamer devrait aussi intégrer un port Ethernet (fini les coupures en plein film ?) et une radio Thread pour une meilleure connectivité avec vos objets connectés.

Côté design, ne vous attendez pas à l’arc-en-ciel : une seule couleur, « Porcelaine » serait au programme pour le lancement européen. Minimaliste, mais chic. La date de sortie, elle aussi, fait l’objet de rumeurs. L’annonce officielle pourrait tomber dès demain, le 6 août. Mais ne vous précipitez pas sur votre carte bleue, il faudra patienter jusqu’au 24 septembre 2024 pour mettre la main dessus.

Cette sortie s’inscrit dans une stratégie plus large de Google : le géant prépare en effet un automne chargé avec le lancement du Pixel 9 Pro Fold et des Pixel Buds Pro 2 dans la foulée. Alors, ce Google TV Streamer vaudra-t-il son pesant d’or ? L’avenir nous le dira. Une chose est sûre : avec plus de 130 chaînes gratuites désormais disponibles sur Google TV, le contenu ne manquera pas pour tester ce nouveau joujou.