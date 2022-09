Le hacker de GTA 6 aurait vendu le code source de GTA 5 avant son arrestation

GTA 5 © Rockstar

La fuite de GTA 6 a levé le voile sur de nombreux aspects du prochain jeu de Rockstar. Elle serait notamment l’oeuvre du pirate Teapot qui a été rattrapé par la patrouille. Lors de son infiltration sur les serveurs de Rockstar, le hacker aurait également intercepté le code source de GTA 5 qu’il aurait revendu à un tiers.

C’est ce qu’affirme un utilisateur de Reddit qui a partagé un post d’un groupe Telegram où l’acheteur tenterait à son tour de le revendre. Il aurait posté un message où il assure l’avoir acheté quelques heures après le piratage réussi de Teapot. Et de fournir une capture d’écran du code source pour prouver son authenticité. Évidemment, il faut considérer ces affirmations avec prudence alors que l’enquête suit son cours.

La divulgation du code source de GTA 5 serait très problématique

Dans le cas où le code source de GTA V était bel et bien revendu et rendu public, les conséquences seraient diablement néfastes. Les moddeurs et autres pirates pourraient manipuler à souhait le jeu. Si les répercussions dans le mode solo seront minimes, GTA Online deviendra quant à lui très vulnérable.

De graves failles de sécurité pourraient effectivement se dessiner si des pirates obtenaient le code source de Grand Theft Auto V sur lequel se base le mode multijoueur. Les joueurs seraient les premiers à en pâtir, devenant la cible de potentiels malwares et vols de données orchestrés à travers GTA Online.

Pour rappel, le pirate avait fait du chantage à Rockstar afin d’obtenir une grosse somme d’argent en échange de son silence. Si le hacker a été arrêté, il a déjà eu le temps de dévoiler une flopée d’images de versions préliminaires de GTA 6. Et il se murmure donc aussi qu’il a déjà revendu le code source de GTA 5. Qui plus est, il est possible que du contenu piraté supplémentaire soit encore dans le frigo du collectif de hackers Lapsus$ dont TeaPot serait proche.