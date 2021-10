Le MacBook Air M1 est à 829 € grâce à deux offres chez Boulanger

Grâce à une réduction et à une reprise de votre ancien PC portable, le MacBook Air M1 vous revient à 300 € de moins soit à 829,99 €.

Boulanger offre une remise immédiate de 100 € à valoir sur le MacBook Air M1, il passe donc à 1029 € au lieu de 1129 €. En vous déplaçant dans votre magasin Boulanger et on ramenant votre ancien PC portable vous pourrez obtenir une remise supplémentaire de 200 €.

Le MacBook Air M1 revient à 829,99 € chez Boulanger

C’est un bon plan à ne pas rater si vous avez envie de vous acheter le MacBook Air M1. Chez Boulanger, vous allez pouvoir cumuler deux offres en cours. La première est une réduction de 100 €, ce qui fait passer l’ordinateur à 1029 € au lieu de 1129 €. La seconde correspond à une reprise de 200 € de votre ancien ordinateur portable. Pour bénéficier de cette opération, il faudra rapporter votre matériel en bon état et au plus tard le 1er novembre 2021. Attention, lors de votre commande, surtout cocher la mention « retrait en magasin ».

Pour investir ce montant, vous connaissez certainement les caractéristiques de ce produit et plus particulièrement les performances de la puce Apple M1. Vous savez que le PC vous offrira puissance, rapidité ainsi que le silence absolu lors de son utilisation. Autant dire des qualités qui ne se retrouvent pas chez tous les ordinateurs. Bien évidemment quelque soit vos besoins nous n’aurez pas de ralentissement et grâce à sa batterie de 49,9 Wh vous pourrez tenir jusqu’à 20 heures avec une utilisation classique.

