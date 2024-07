Pour le Prime Day, Amazon casse les prix sur les produits Apple, dont les MacBook et les iPhone 

Alors que le Prime Day bat son plein, il est possible de profiter de prix cassés sur de nombreux objets de l’univers Apple. Cet événement, encore plus que les soldes d’été, est un moment privilégié pour se procurer un nouvel iPhone ou tout autre accessoire en lien avec la firme de Cupertino. Mais attention, les prix varient en permanence et dans certains cas, les stocks peuvent vite s’épuiser. Mieux vaut donc être réactif. Dans tous les cas, nous avons recherché pour vous les meilleures offres disponibles à l’occasion du Prime Day 2024. Voici notre sélection dédiée aux produits Apple.

À lire aussi : notre article dédié à toutes les bonnes affaires disponibles pour le Prime Day

Meilleures promotions Apple pour le Prime Day

iPhone 15 (128 Go) à 799 €, au lieu de 969 €

Comme c’était attendu, l’iPhone 15 profite d’une jolie réduction à l’occasion du Prime Day. Il est actuellement disponible pile sous la barre des 800 euros. Dans tous les cas, ce smartphone Apple dispose d’une belle dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces et on note également l’apparition du Dynamic Island en haut de l’écran. D’autre part, il possède une petite batterie de 3349 mAh, mais cela ne se révèle pas problématique. En effet, sa puce A16 est peu énergivore. D’un autre côté, cela ne lui empêche pas d’offrir de très bonnes performances peu importe l’utilisation.

Pour la partie photo, nous retrouvons simplement deux capteurs photo dont un module principal de 48 Mpx. Quoiqu’il arrive, l’ensemble offre une grande polyvalence sans pour autant être au niveau des versions Pro. Pour finir, la grande nouveauté de ce smartphone se situe du côté de l’USB-C qui remplace enfin le port Lightning. Vous pouvez retrouver ici notre test détaillé de l’iPhone 15.

Acheter sur Amazon

MacBook Air 13 pouces (M2) à 999 €, au lieu de 1199 €

Le MacBook Air M2 est la référence des produits compacts d’Apple (1,2 kg) grâce à son excellent rapport qualité/prix. Et avec le Prime Day, il est désormais disponible pour moins de 1000 euros. Cela le cale sur le tarif de départ de la génération précédente. Nous sommes ici, sur la version avec un écran de 13,6 pouces utilisant la fameuse technologie Liquid Retina. De même, il est dispose de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de capacité de stockage. D’autre part, sa puce M2 possède un CPU et GPU de 8 coeurs chacun. Pour ce prix, il n’y a rien à redire sur les performances.

Sinon, comme toujours avec la marque, l’autonomie se révèle importante. En effet, il assure environ 18 heures d’utilisation, de quoi boucler sa journée de travail sans avoir à le recharger. Seul regret, la qualité moyenne de sa webcam de 1080p. Pour le reste, nous apprécions énormément le design. Pour les personnes intéressées vous pouvez consulter notre test de la version 15 pouces.

Acheter sur Amazon

AirPods 3 (Lightning) à 155 €, au lieu de 199 €

Les AirPods 3 avec boîtier Lightning sont souvent en promotion chez Amazon et pour le Prime Day les prix ont encore chuté. Sans être aussi performants que la version Pro, ils n’en restent pas moins d’excellents écouteurs parfaitement optimisés pour l’écosystème Apple. Par rapport à la génération précédente, les tiges sont plus courtes et surtout ils offrent un meilleur confort. D’autre part, l’Audio Spatial est également de la partie et le rendu est toujours aussi agréable. Sinon, l’expérience audio est bonne, mais il faut reconnaître que pour un tarif similaire les concurrents font mieux.

Cependant, comme dit précédemment, ce modèle reste optimisé Apple. Un point à prendre en compte si vous êtes équipés d’un iPhone. Cependant, nous regrettons vraiment de ne toujours pas pouvoir gérer le volume depuis les écouteurs. Pour conclure, vous pouvez compter sur 7 heures d’autonomie et avec 5 cycles de recharge grâce au boîtier.

Acheter sur Amazon

Les autres bonnes affaires du Prime Day