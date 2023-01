L’iPad Air d’Apple 2022 est exceptionnellement moins cher chez Amazon

Si l’iPad d’Apple 9e génération à prix fracassé ne vous intéresse pas, l’iPad Air de 2022 va lui peut-être retenir toute votre attention. Actuellement, l’iPad Air bénéficie d’une remise immédiate et passe à 669 € au lieu de 789 €.

L’iPad Air d’Apple > 669 € chez Amazon

L’iPad Air d’Apple bénéficie d’une remise de 15 %

Sur le marché depuis l’année dernière et donc tout récent, vous allez pouvoir faire une belle affaire sur cet achat. C’est une fois de plus chez Amazon que l’iPad Air d’Apple de 2022 voit son prix chuter et passe donc à 669 € au lieu de 789 €. Avant de craquer, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques.

L’iPad Air d’Apple n’est pas donné mais la performance, la qualité et l’élégance sont bien évidemment au rendez-vous. A l’intérieur, c’est l’exceptionnelle puce M1 qui va faire tourner cet appareil, autant dire que vous n’aurez pas de soucis de ce côté la car elle a déjà fait ses preuves en étant présente à l’intérieur des MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces, Mac mini et bien d’autres.

Du côté de l’autonomie, elle sera utilisable durant 10 heures et la charge rapide vous permettra de récupérer encore du temps supplémentaire.