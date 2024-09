Le meilleur des VPN est en promo pour les FrenchDays, offrez-vous NordVPN pour 2,98€/mois

6422 serveurs répartis dans 111 pays permettent de se connecter partout et sans ralentissement.

Les French Days sont une bonne période pour s’équiper d’un VPN et tant qu’à faire autant choisir le meilleur. Ainsi, jusqu’au 30 septembre, NordVPN propose des réductions qui valent le coup et permettent de s’équiper pendant 27 mois pour 2,98€/mois seulement pour 10 appareils de votre choix.

Voir l’offre

Si NordVPN est arrivé premier de notre comparatif c’est qu’il est bon dans tous les domaines. Tout d’abord, les vitesses de connexion qu’il délivre sont irréprochables et vous permettront de jouer ou de streamer sans aucun souci. Idéal pour ceux qui recherchent un VPN pour contourner les restrictions géographiques de certaines plates-formes.

Il propose un grand nombre de serveurs pour vous permettre de vous connecter à peu près partout où vous le souhaitez dans le monde. En effet, le réseau de NordVPN comprend pas moins de 6422 serveurs répartis dans 111 pays.

Un VPN simple, efficace et pas cher

Autre point particulièrement important que nous avons eu l’occasion de vérifier pendant nos tests, NordVPN est simple d’usage. A l’installation comme en fonctionnement, tout est rapide, intuitif et sans conséquence sur votre ordinateur.

Bien sûr, vos données personnelles sont protégées et votre anonymat garanti. NordVPN pratique une politique « no logs », c’est-à-dire qu’il ne conserve aucune trace de votre navigation. Et pour prouver tout ce qu’elle avance, la société accepte de se soumettre régulièrement à des audits indépendants. Ainsi, les cabinets PricewaterhouseCoopers AG Switzerland suivi par Deloitte ont procédé à des examens indépendants pour certifier les bonnes pratiques de NordVPN.

Des versions avancées pour plus de sécurité

Depuis quelque temps NordVPN muscle son offre en ajoutant de nombreuses fonctionnalités. Ainsi, la version « Avancé » intègre en plus des fonctions de base d’un VPN, une protection contre les logiciels malveillants, un bloqueur de publicité et de traqueurs et un gestionnaire de mots de passe.

La version « Ultime » quant à elle intègre en plus de tout cela 1 To de stockage Cloud et une assurance contre les cyber-risques (arnaques en ligne et achats frauduleux).

Dans tous les cas, vous profiterez d’un support mail et d’un live chat 7 jours sur 7 en français, ce qui n’est pas si courant. Et cerise sur le gâteau, NordVPN proposer une garantie « Satisfait ou remboursé » au bout de 30 jours.

Tarifs pour un engagement de 2 ans :

Offre Basique (NordVPN) +4mois offerts 2.98€/mois soit 83.43€ au total Offre Avancé (NordVPN + NordPass) +4mois offerts 3.85€/mois soit 107.73€ au total Offre Ultime (NordVPN + NordPass + Nordlocker + Cyberinsurance) +4mois offerts 6.26€/mois soit 175.23€ au total