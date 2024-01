Attention, le mode sombre de votre smartphone peut vous abîmer les yeux

© Pexels

Deux clans s’opposent parmi les possesseurs de smartphones. Non, on ne parle pas de la discorde entre les fans d’Apple et les utilisateurs d’appareils sous Android, mais bien des adeptes du mode sombre d’un côté et du mode clair de l’autre.

S’il s’agit avant tout d’une question de préférence, le mode sombre, disponible sur Facebook ou encore X, est souvent considéré comme le meilleur pour les yeux. Est-ce véritablement le cas ? Sa projection moindre de lumière bleue est-elle vraiment bénéfique ? Les choses ne sont pas aussi simples.

Le mode sombre, une solution idéale pour reposer vos yeux et améliorer le sommeil ?

En 2019, une étude de l’Université Centrale de Floride s’intéressait à l’impact du mode sombre sur nos yeux. L’humain aurait une meilleure acuité visuelle en mode sombre qu’en mode clair. La fatigue visuelle des participants au test de l’université était aussi significativement plus faible sur un écran sombre que sur un écran clair.

Cependant, faut-il réellement privilégier le mode sombre pour éviter de trop s’exposer à la lumière bleue ? Sur ce point, les scientifiques de l’Université de Manchester sont plus mitigés. Selon eux, la lumière bleue ne perturbe pas autant nos habitudes de sommeil qu’on ne le penserait. Pour notre santé, il faudrait avant tout privilégier l’utilisation de lumières faibles et froides le soir et de lumières vives et chaudes le jour.

© Pexels

« Les technologies actuelles conçues pour limiter notre exposition à la lumière bleue le soir, par exemple en modifiant la couleur de l’écran des appareils mobiles, peuvent donc nous envoyer des messages contradictoires », expliquent les chercheurs.

Même si vous souffrez d’une fatigue visuelle importante en consultant un écran clair, conserver le « dark mode » du matin au soir ne serait donc pas la meilleure des idées. Le mode sombre proposé sur de nombreuses applications comme Instagram ne fait pas office de solution miracle, mais l’utiliser en fonction de votre horloge biologique et vos horaires sociaux et professionnels devrait vous faire du bien.