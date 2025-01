Le moteur dans les roues : l’avenir des voitures électriques ?

Présenté au CES de Las Vegas, un nouveau moteur pour les véhicules électriques pourrait bien changer le modèle actuel : moins cher à produire et plus efficace. De quoi révolutionner les futures voitures électriques.

Donut Lab

Comme tous les ans, nous sommes en plein période du CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas. Ce salon très prisé permet aux constructeurs technologiques de présenter leurs innovations pour le futur ou leurs nouveautés que vous pourrez bientôt acheter (comme le OnePlus 13 ou le Honor Magic7 Lite) ou qui équiperont vos nouveaux appareils dès cette année.

Le CES de 2024 avait déjà permis de découvrir de nombreuses innovations, mais celui de 2025 prend un chemin encore plus impressionnant, notamment grâce à l’intégration grandissante de l’IA. Mais on attend aussi des annonces tech comme les nouvelles cartes GeForce RTX 50.

Mais il n’y a pas que l’informatique qui est présente à Las Vegas. On trouve aussi des nouveautés pour les robots ménagers, les accessoires connectés et même les voitures électriques !

Donut Lab présente son nouveau moteur électrique : il se place dans les roues de la voiture !

Si vous suivez l’actualité de l’automobile électrique, vous savez sans doute qu’il s’agit en fait de la deuxième génération de moteur de ce type. Donut Lab présente ici des moteurs directement intégrés dans des roues de 21 pouces.

Ces moteurs ultraperformants (comme pointé par AutoPlus) proposent jusqu’à 845 chevaux et 4 300 Nm de couple par unité. De plus, Dontu Lab annonce que ces moteurs sont trois fois plus légers que les moteurs habituels des véhicules électriques. Et il vaut mieux, car rajouter du poids dans les roues provoque quelques désagréments au niveau de la qualité de conduite (maniabilité, freinage) qu’il faut contrer au niveau des suspensions et en ajoutant des composants de gestions avancés.

Rappelons qu’à l’heure actuelle les véhicules électriques disposent de la même configuration que les véhicules thermiques. Ainsi le moteur, situé sous le capot, est relié aux roues par une transmission. Dans le cas du système de Donut Lab, les moteurs sont intégrés au niveau des arches des roues. Cela libère l’espace occupé précédemment au niveau du châssis. Celui-ci peut alors être utilisé pour autre chose (comme stocker des batteries supplémentaires par exemple ou agrandir l’espace intérieur de la voiture).

Des moteurs 2 fois moins cher à produire

Autre avantage du système porté par Donut Lab : les moteurs sont plus légers, car utilisent des composants plus petits. Ainsi même la transmission se voit allégée en poids. Et qui dit gain de poids, dit amélioration de l’autonomie de la voiture, et même de sa maniabilité.

Mais ce n’est pas tout. En effet, toujours d’après le constructeur, les éléments du moteur étant plus petits et plus légers, ils sont aussi plus abordables à produire. De plus, comme les moteurs sont plus petits, ils comprennent également moins de pièces. Au total, Donut Lab estime que le coût de fabrication de ses moteurs est de 50 % inférieur à celui des moteurs habituels.

Le résultat : un véhicule qui gagne en autonomie, sera peut-être un peu moins cher à produire, mais surtout un gain de place qui pourrait donner lieu à un redesign complet des voitures électriques telles que nous les connaissons. Peut-être que les futurs véhicules électriques prendront alors les lignes futuristes des films de science-fiction ?