Voiture électrique : quels sont les modèles qui se vendent le mieux en 2024 ?

Les ventes de voitures électriques au premier semestre 2024 sont plutôt timides. Avec seulement 2 % de croissance, elles témoignent surtout de la montée des constructeurs automobiles chinois avec leurs prix agressifs. Voici la liste des modèles les plus vendus.

Le marché des véhicules électriques (VE) en Europe est bien terne pour la première moitié de 2024. Si le nombre d’immatriculations de voitures électriques a augmenté de 2 % par rapport au premier semestre 2023, c’est en dessous des prévisions. Selon les chiffres de Jato Dynamics, 950 000 VE de plus se sont lancés sur les routes de notre continent. Pendant ce temps aux Etats-Unis, les ventes ont augmenté de 7,3 %.

Ce n’est pas étonnant, puisque c’est globalement tout le marché automobile européen qui ne se porte pas pour le mieux. Le nombre total d’immatriculations de voitures neuves dans les 28 pays européens couverts par Jato Dynamics a augmenté de 4 % au cours du premier semestre, pour un total de 6,85 millions de voitures.

Les constructeurs chinois attaquent le marché européen de la voiture électrique

Surtout, une tendance inquiétante ce dessine dans ces chiffres : la montée des constructeurs chinois comme BYD. Il y a un peu plus d’un an, on se posait déjà la question de savoir pourquoi les voitures électriques chinoises seraient beaucoup moins chères. Cet avantage important se fait maintenant voir sur les ventes en Europe.

BYD, le plus grand constructeur automobile chinois, a écoulé 17 000 voitures électriques, soit 14 000 de plus qu’au premier semestre 2023. Il dépasse ainsi des marques telles que Nissan, Smart, Toyota, Polestar, Citroën, Dacia, Ford, Mini, Porsche ou encore Mazda.

Si certains modèles sont vendus sous des marques européennes comme Volvo, ils sont fabriqués en Chine. Le suédois est propriété du chinois Geely, ce dernier enregistrant une augmentation de 52 % des immatriculations de VE en Europe ce semestre. Le constructeur dépasse ainsi de grands constructeurs comme Hyundai, Kia, Mercedes-Benz et même le groupe Renault.

À lire > BYD bat un nouveau record de ventes en juin, plus rien n’arrête l’entreprise chinoise

La liste des véhicules électriques les mieux vendus en Europe au premier semestre 2024

Voici la liste des 10 VE les mieux vendus en Europe au premier semestre 2024 :

Audi Q4 : 24 456 exemplaires (+9 % par rapport au premier semestre 2023)

: 24 456 exemplaires (+9 % par rapport au premier semestre 2023) BMW iX1 : 24 506 (+53 %)

: 24 506 (+53 %) Volvo EX40 : 25 223 (-5 %)

: 25 223 (-5 %) Skoda Enyaq : 25 248 (-2 %)

: 25 248 (-2 %) Volkswagen ID.4 : 29 146 (-30 %)

: 29 146 (-30 %) MG MG4 : 31 922 (+4 %)

: 31 922 (+4 %) Volvo EX30 : 36 980 (nouveauté)

: 36 980 (nouveauté) Tesla Model 3 : 58 400 (+37 %)

: 58 400 (+37 %) Tesla Model Y : 101 181 (-26 %)

Les modèles de Tesla restent donc maîtres incontestés des ventes. Avec toutefois un changement de tendance : le SUV Model Y est sur la pente descendante, alors que la citadine Model 3 grimpe. Signe que Tesla ne s’attendait pas une telle baisse, le constructeur automobile brade le Model Y jusqu’au 31 août en France.